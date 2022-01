Técnico da Juventus barra ida de Morata ao Barcelona: ‘Conversamos, ele fica’

O técnico Massimiliano Allegri acabou com o sonho do Barcelona contratar o atacante Álvaro Morata nesta janela de transferências. O treinador revelou uma conversa com o argentino, na qual mostrou sua importância para a Juventus.

“Álvaro Morata não vai a lugar nenhum. No ano passado, ele marcou 21 gols, este ano, fez sete sem pênaltis ou cobranças de falta. Em sua função, ele é muito importante”, afirmou o técnico. “Falei com ele e disse que ele não iria embora, quer a conversa sobre transferência seja verdadeira ou não.”

Allegri vê seu artilheiro no mesmo nível dos grandes camisas 9 do mundo e não quer nem pensar em sonhar com uma perda dessa grandeza. Por suas palavras, o argentino parece ter entendido sua escolha. “Para substituir Morata, você precisa contratar um dos quatro ou cinco melhores atacantes que existem. Então, Álvaro fica. E ele está feliz”, enfatizou o técnico.

O treinador, por sinal, garantiu que a Juventus terá mínimas mudanças nesta janela de transferências. “Acredito que haja 99% de probabilidade de o elenco permanecer como está. As chegadas de janeiro têm pouco impacto. Precisamos melhorar com o que temos”, disse. “O retorno de Dybala e Chiesa nos dará um impulso na frente. Os gols têm faltado no meio-campo e nas bolas paradas.”

A única certeza é a despedida de Rampsey. “Aaron Ramsey está pronto para deixar a Juventus. Estamos trabalhando nisso, mas não há outras transferências em nossos planos.” O jogador está nos planos do Newcastle e tem tudo para ir ao futebol inglês.