Esporte Técnico corintiano lamenta gols perdidos no 1° tempo: ‘Não contava com pênaltis’

Vitor Pereira procurou minimizar o fato de o Corinthians definir a semifinal do Paulistão diante do São Paulo no Morumbi. Mas não escondeu um certo descontentamento com as chances desperdiçadas diante do Guarani no primeiro tempo que acabaram fazendo falta no segundo em decisão levada aos pênaltis após empate por 1 a 1.

“Sinceramente, não contava com os pênaltis. Com aquela ansiedade. Mas trabalhamos para isso ontem (quarta-feira). De qualquer forma, fizemos uma primeira parte de muito qualidade que poderia ter resultado em mais gols”, afirmou o português. “Certamente nos daria uma tranquilidade e para a torcida também, para desfrutarmos o jogo.”

Todos os homens do ataque, além do lateral Fagner e dos meias Paulinho e Renato Augusto tiveram chances de ao menos marcar uma vez nos primeiros 45 minutos. Pararam no goleiro ou erraram o alvo.

“Temos de caprichar mais e corrigir os gols em bolas paradas. Não podemos levar esses gols, pois depois sofremos”, enfatizou o técnico. O Corinthians passou a semana buscando ser preciso no jogo aéreo e acabou vacilando no empate do Guarani. “Mas, mesmos cansados, tivemos frieza no35s pênaltis.”

Vítor Pereira explicou que sua modificações foram sempre em busca de uma vitória por dois gols de diferença sobre o Guarani. “Sabíamos o que era preciso e fomos atrás, mas depois do empate dificultou bastante. Queríamos a vitória e espero que no próximo jogo seja diferente para darmos alegria aos torcedores.”

O português ainda teve de falar sobre as faltas de Jô e cobrou profissionalismo do atacante. “Tem de aprender a ter conduta profissional e que isso não se repita. Na vida, podemos errar, mas não duas vezes.”