Técnico confirma retorno de trio e Santos terá força máxima para tentar acabar com má fase

O Santos vai ter força máxima para enfrentar o Coritiba nesta quinta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 29ª rodada do Brasileirão. No treino desta quinta-feira, no CT Rei Pelé, o técnico Marcelo Fernandes confirmou o retorno do goleiro João Paulo, do volante Jean Lucas e do atacante Soteldo ao time titular, todos estavam suspensos na goleada sofrida pelo Internacional, por 7 a 1, em Porto Alegre.

Nesta quarta-feira, Marcelo Fernandes iniciou a atividade com trabalhos técnicos. O treinador fez ainda um treino tática e concluiu a preparação com uma atividade de finalizações ao gol.

A expectativa é que o Santos entre em campo com: João Paulo; Joaquim, João Basso e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Kevyson; Soteldo e Marcos Leonardo. O último é o vice-artilheiro do campeonato com 12 gols e a principal esperança do time alvinegro em permanecer na divisão.

A busca do Santos é apagar a má atuação na goleada sofrida frente ao Internacional. Os jogadores, inclusive, chegaram a se reunir com torcedores, que declararam apoio ao time nesta reta final do Brasileirão, mas destacaram que o revés foi vexatório.

O Santos vem de duas derrotas consecutivas no Brasileirão e aparece na 18ª colocação, com 30 pontos, três atrás do Corinthians, o primeiro time fora da zona de rebaixamento.