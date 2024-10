Técnico confia em manutenção do Guarani na Série B após ganhar o Dérbi e pede apoio da torcida

O Guarani segue dando indícios que tem chances de se salvar do rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro. Depois de bater o CRB, de virada, por 2 a 1, na última segunda-feira, embalou mais um resultado positivo ao vencer o Dérbi 208, diante da arquirrival Ponte Preta, pelo placar de 1 a 0, em pleno estádio Moisés Lucarelli, com mais de 16 mil torcedores rivais.

O técnico Allan Aal comemorou demais o resultado, que acabou com um tabu de mais de 15 anos sem vencer o adversário fora de casa, mas também não deixou de focar na sequência do Guarani na Série B. O próximo desafio será um duelo dos opostos contra o Sport, que está brigando pelo título, em confronto fora de casa, na próxima quinta-feira (24), às 21h30, na Ilha do Retiro.

“A melhor preparação emocional é ganhar. Agora vamos ter um jogo difícil contra o Sport, uma equipe que briga pelo acesso. Mas precisamos da vitória independentemente do adversário. Saímos atrás contra o CRB e revertemos. Essa confiança tem que continuar crescendo. É um grupo que não deixa de trabalhar”, disse Allan Aal.

Apesar das duas vitórias seguidas – diante de CRB e Ponte Preta -, o Guarani segue na lanterna da Série B com 31 pontos, mas diminuiu a diferença para o Botafogo-SP, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que agora é de apenas cinco pontos, já que o adversário tem 36. O treinador falou que o apoio da torcida será muito importante nesta reta final.

“Contar com o apoio do torcedor é fundamental. Nosso torcedor está magoado. Esse tipo de cobrança, sem passar dos limites, serve de motivação para nós. Eles são reflexo do que entregamos em campo e nunca deixaram de perceber a entrega do time. Vai ser uma busca incessante até a última rodada, mas esperamos que possamos sair o quanto antes”, completou.