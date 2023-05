Técnico cobra ‘transpiração’ na Ponte Preta para clássico na Série B

A Ponte Preta vive semana decisiva na Série B do Campeonato Brasileiro, já que busca reabilitação justamente no clássico com o Guarani, no domingo. O técnico interino Felipe Moreira destacou a importância do jogo, que pode transformar o ambiente do clube para melhor ou pior, e pediu dedicação máxima.

“É o jogo mais importante do ano. Temos uma semana cheia de trabalho para pensar no dérbi, que para a cidade pela rivalidade. É uma semana decisiva, ainda mais com o jogo dentro de casa. A expectativa é fazer um grande jogo com apoio da nossa torcida. Temos que ter a entrega que a torcida exige, ter transpiração”, projetou.

Felipe Moreira ainda admitiu que houve uma cobrança após a derrota por 3 a 0 diante do Londrina, na última rodada. “Houve uma cobrança forte no vestiário em Londrina. Não podemos deixar de transpirar e nem lutar. Foi nesse sentido. A gente tem que lutar, dentro da nossa estratégia e do nosso comportamento”, explicou.

Para montar a escalação, Felipe Moreira não poderá contar com o polivalente Felipinho, suspenso por expulsão. Os atacantes Pablo Dyego e Eliel, lesionados, ficaram de fora da última partida, mas podem retornar. O meia Elvis saiu de campo com dores no joelho e vem sendo reavaliado.

Após a derrota para o Londrina, a Ponte Preta segue com cinco pontos, em 17º lugar, abrindo a zona de rebaixamento. O Guarani superou o Sampaio Corrêa, por 2 a 0, e chegou a 12 pontos, em quarto lugar. O dérbi campineiro será realizado no domingo, às 18h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).