Esporte Técnico aposta em ‘desencanto’ do Napoli para evitar vexame na 1ª fase da Liga dos Campeões

Dono de uma das melhores campanhas na edição passada da Liga dos Campeões, o Napoli não repete o bom desempenho na atual temporada e entra sob pressão diante do Braga, de Portugal, nesta terça-feira, em definição da segunda vaga do Grupo C ´Real Madrid já avançou em primeiro. O técnico Walter Mazzarri promete fazer de tudo para a equipe desencantar após três derrotas seguidas para evitar o vexame da eliminação.

Depois de perder dos merengues pela Liga dos Campeões, o Napoli foi superado por Inter de Milão e Juventus, líder e vice-líder do Italiano, respectivamente. Para ir às oitavas, basta um empate diante dos portugueses, mas Mazzarri fala em volta das vitórias para o Napoli recuperar, também, o moral.

“É importante nos qualificarmos para as oitavas de final. Vamos continuar criando, e mais cedo ou mais tarde marcaremos gols. Amanhã (terça-feira) é fundamental passar, antes de mais nada”, disse Mazzarri, admitindo que seu Napoli precisa melhorar.

“Nesses meus primeiros jogos estamos jogando futebol, mas temos de encontrar o equilíbrio que tivemos no ano passado, não permitindo contra-ataques e gols. Gostaria de ver um setor defensivo mais atento, compacto, coisas que já viram que melhoraram, mas faltaram resultados. Espero mais solidez, jogando o futebol que também jogamos comigo. Na minha opinião fomos muito bem contra a Juventus no primeiro tempo e contra o Inter, mas amanhã tenho interesse em passar, mostrar que voltamos a ser sólidos e que não facilitaremos em nada. Daí veremos ao longo do caminho.”

Com sete pontos, o Napoli só seria eliminado em caso de derrota em sua casa. Mesmo vindo de três tropeços seguidos, Mazzarri garante não ter medo de um possível novo revés.

“Não, não tenho medo, mas vejo que falta um pouco de tranquilidade na equipe, tem momentos que tudo dá errado para você e o time sente o aperto. Quando você ganha, mesmo marcando gols cedo, você continua jogando. Amanhã é fundamental reencontrar as vitórias. A tranquilidade vem quando você se sente forte e sólido”, enfatizou o treinador.

“Eu sentia isso quando era jogador de futebol. Temos que estar bem, quero estar sólido, sem escorregões, sem viradas e erros defensivos. Eles (jogadores do Braga)são fortes no contra-ataques e não devemos permitir isso a eles e nem cometer erros nas laterais, coisas que vocês viram antes mesmo da minha chegada.”