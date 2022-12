Tatum e Booker comandam vitórias arrasadoras e Celtics e Suns ‘sobram’ na NBA

A temporada da NBA ainda não teve um terço dos jogos completados, muita coisa pode acontecer ao longo das 82 rodadas programadas antes dos playoffs, mas os dois últimos vice-campeões começam a “sobrar” diante da concorrência. Boston Celtics, na Conferência Leste, e o Phoenix Suns, no Oeste, obtiveram grandes vitórias nesta quarta-feira, comandados por Jason Tatum e Devin Booker, autores de 49 e 51 pontos, respectivamente.

Depois de ser derrotado pelos Warriors na final da temporada passada, os Celtics vêm empilhando vitórias. Dono da melhor campanha, faz vítimas em sequência. O quinto triunfo em série veio diante do Miami Heat, a quem enfrenta novamente nesta sexta-feira, por 134 a 121.

Com mais um triunfo, os Celtics mantém a liderança no Leste, com 18 vitórias e quatro derrotas, enquanto o Heat, que vinha de sequência de três vitórias, somou a 12ª derrota, após 22 jogos, ocupando a 11ª colocação.

Em Phoenix, os Suns tiveram uma noite histórica com vitória sobre o Chicago Bulls, por 132 a 113, e 51 pontos do ala/armador Devin Booker, dos quais 25 no terceiro quarto, dez seguidos logo após a volta do intervalo.

Ainda sem a estrela Chris Paul, Booker chamou a responsabilidade e precisou de apenas de três quartos para definir a sexta vitória seguida de Phoenix. Ele terminou ainda com seis assistências. Deandre Ayton também se destacou, com double-double de 30 pontos e 16 rebotes.

Os Suns lideram no Oeste com 15 vitórias e seis derrotas. Já os Bulls caíram pela 12ª vez na temporada, após 21 duelos.

Confira os resultados da noite desta quarta:

Cleveland Cavaliers 113 x 85 Philadelphia 76ers

Orlando Magic 108 x 125 Atlanta Hawks

Boston Celtics 134 x 121 Miami Heat

Brooklyn Nets 113 x 107 Washington Wizards

New York Knicks 103 x 109 Milwaukee Bucks

Minnesota Timberwolves 109 x 101 Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans 126 x 108 Toronto Raptors

Oklahoma City Thunder 119 x 111 San Antonio Spurs

Denver Nuggets 120 x 100 Houston Rockets

Phoenix Suns 132 x 113 Chicago Bulls

Utah Jazz 125 x 112 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 137 x 114 Indiana Pacers

Los Angeles Lakers 128 x 109 Portland Trailblazers

Acompanhe o jogo desta quinta:

Detroit Pistons x Dallas Mavericks