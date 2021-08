Esporte Tatiana avança e Silvana Lima cai na etapa do México do Circuito Mundial de surfe

A surfista Tatiana Weston-Webb avançou nesta quinta-feira às quartas de final da etapa do México do Circuito Mundial de surfe. Com o resultado, a brasileira ficou mais perto de garantir sua vaga no WSL Finals, que vai reunir as cinco melhores surfistas da temporada para a decisão do título. Já Silvana Lima foi eliminada da etapa mexicana, disputada em Barra de la Cruz.

Atual número quatro do ranking de 2021, Tatiana superou nas oitavas a americana Sage Erickson por 15,57 a 3,43. A boa vantagem se explica pela interferência da rival numa onda da brasileira. Por ter entrado num momento em que a prioridade era de Tatiana, a americana teve uma nota descartada.

Nas quartas de final, Tatiana vai enfrentar a australiana Stephanie Gilmore, atual número cinco do mundo. Será um confronto direto não apenas por uma vaga na semifinal como também por uma lugar no WSL Finals. Se a brasileira vencer, abrirá maior vantagem no ranking do ano.

Depois da competição no México, as surfistas terão apenas mais uma etapa para poder somar pontos no ranking, em Teahupoo, no Taiti, no fim do mês. E somente as cinco melhores da temporada vão para a grande final, em Lower Trestles, na Califórnia (EUA), entre os dias 9 e 17 de setembro.

Fora desta briga, Silvana Lima não resistiu ao favoritismo de Carissa Moore mais uma vez e foi eliminada nas oitavas de final. A brasileira fez duelo equilibrado com a número 1 do mundo e medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio, mas perdeu por 16,37 a 15,33. Silvana entrou na etapa como convidada da organização.

Curiosamente, a brasileira havia sido superada pela mesma adversária americana nas quartas de final nos Jogos de Tóquio, na estreia do surfe no programa olímpico. Silvana, mesmo fora da lista das principais surfistas do Circuito, foi mais longe que Tatiana, ao parar somente nas quartas de final. A compatriota foi eliminada ainda nas oitavas.