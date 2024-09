Tati Weston-Webb vence Molly Picklum e Italo arranca virada no início do WSL Finals - O Liberal

Esporte Tati Weston-Webb vence Molly Picklum e Italo arranca virada no início do WSL Finals

Tatiana Weston-Webb e Italo Ferreira deram o primeiro passo rumo ao sonho do título do Circuito Mundial de Surfe. Nesta sexta-feira, quando a etapa final da competição deve ser disputada de forma completa, Tati derrotou a australiana Molly Picklum em Trestles, nos Estados Unidos. Outro brasileiro na final, Italo também fez a sua parte e superou Ethan Ewing, da Austrália, em sua primeira disputa no Finals.

A brasileira contabilizou 12,74 contra 9,40 da sua rival. Já Italo derrotou o adversário nos instantes final da bateria ao anotar 15,47 contra 14,83 do adversário, em uma disputa equilibrada e emocionante.

Na quinta colocação entre as cinco surfistas ranqueadas para brigar pelo troféu de melhor na temporada, ela agora desafia Brisa Hennessy, da Costa Rica, terceira da lista, nesta sua segunda bateria.

Satisfeita por ter superado a primeira bateria, Tati comentou sobre o seu desempenho. “Gostei do meu surfe, mas tenho certeza de que falta bastante. Posso ser melhor e isso ainda está por vir”, afirmou Tati.

Neste início de caminhada, Tatiana Weston-Webb caiu na água para desafiar Molly Picklum com uma postura agressiva e logo emplacou duas boas notas totalizando 11,17 e jogando a pressão para a adversária.

A australiana teve dificuldade para achar boas ondas, contabilizou um total de 8,00 (4,50 na primeira onda e 3,50 na segunda) e passou a ter que correr atrás da brasileira para tentar descontar a diferença.

Faltando pouco mais de dez minutos, Tati melhorou a sua condição. Com um 6,57 e um 6,17, ela chegou na somatória de 12,74, Molly também evoluiu na sua pontuação ao chegar em 8,77, mas continuou atrás na bateria. No final, ela pegou ainda uma onda, fechou sua nota total em 9,40, mas acabou dando adeus ao sonho do título.

Já no masculino, a definição veio só nos instantes finais. Italo arrancou a vitória no encerramento da disputa da bateria sobre o australiano Ethan Ewing. Na mesma condição da Tati (classificou em quinto com necessidade de eliminar todos os outros quatro candidatos), o brasileiro iniciou sua maratona contra o quarto colocado Ethan Ewing. Apostando na intensidade das manobras, ele contabilizou 11,84.

Com um surfe consistente o australiano deu o seu recado nas águas da Califórnia, atingiu a somatória de 14,00 dos juízes (8,33 e 5,67) assumiu a liderança na disputa.

Com menos de dez minutos para o fim, Ítalo usou a prioridade para tentar virar o jogo. Após uma boa sequência, ele conseguiu girar sobre o próprio eixo, tirou um 5,73 e diminuiu a distância para o rival 14,00 contra 13,40.

Faltando quatro minutos, veio a virada. Italo emplacou uma nota 7,00, superou o australiano ao conseguir uma boa sequência, incluindo um aéreo, e passou a somar 14,67 deixando o australiano para trás.

Ewing voltou a reagir e virar a bateria no final. O que ele não contava é com a determinação do brasileiro, que executou um aéreo em sua manobra final e decretou o triunfo que garantiu a sua permanência na luta pelo título do Circuito Mundial de Surfe. “Energia lá em cima. Acreditar que é possível e ir para cima. Estou rezando muito e confiando até o fim”, disse Italo.