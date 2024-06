Tati Weston-Webb e Luana Silva avançam às quartas da etapa de Saquarema do Circuito Mundial

Tatiana Weston-Webb e Luana Silva fizeram uma boa estreia na etapa de Saquarema do Circuito Mundial de Surfe. As surfistas brasileiras, garantidas na Olimpíada de Paris-2024, venceram suas baterias nesta quarta-feira e avançaram diretamente à fase de quartas de final nas ondas da cidade fluminense.

Em sua estreia, Tati superou a americana Caitlin Simmers e a compatriota Tainá Hinckel e levou a melhor com 9,66. Simmers obteve 5,67, enquanto Tainá registrou 5,30. O resultado assegurou a presença de Tati nas quartas de final. Tainá precisará passar pela repescagem, assim como a rival.

Em outra bateria, Luana Silva se destacou diante da costa-riquenha Brisa Hennesy e da havaiana Gabriela Bryan. A brasileira venceu a disputa com 11,16, contra 9,70 da surfista da Costa Rica e 9,30 da rival havaiana.

Outra brasileira na disputa é Sophia Medina. A irmã do tricampeão mundial Gabriel Medina vai disputar a repescagem após ser superada na bateria de estreia. Ela anotou 4,83, sendo superada pela americana Caroline Marks (11,67) e pela havaiana Bettylou Sakura Johnson (5,26).

Última etapa do Circuito Mundial antes da disputa da Olimpíada, a competição em Saquarema teve aberta sua janela de disputas no dia 22, sábado passado. Mas os surfistas só caíram na água nesta quarta em razão das fracas ondas no fim de semana. Nesta quarta, as ondas apareceram até acima do esperado, o que deve estender a disputa até o período da tarde, se não houver mudanças no litoral fluminense.