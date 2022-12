Esporte Tata Martino anuncia saída do México: ‘Contrato acabou com o apito final’

A queda precoce do México na Copa do Mundo do Catar gerou a primeira mudança na seleção. O técnico argentino Gerardo “Tata” Martino anunciou que não seguirá no comando da equipe. “Não há nenhum motivo que agora me faça pensar que o futuro deva ser de maneira diferente. O contrato acabou quando o juiz apitou o fim do jogo”, disse.

Martino reconheceu que a seleção mexicana fez nesta quarta-feira sua melhor atuação no Mundial ao bater a Arábia Saudita por 2 a 1. O número de gols, porém, pesou para a eliminação, que foi definida no saldo de gols. “A classificação foi perdida nesta noite. Foi nosso melhor jogo, em que mais situações de gols criamos. Poderíamos ter marcado a quantidade de gols necessária, mas falhamos”, admitiu.

O técnico do México é o segundo a anunciar fim do trabalho com uma seleção nesta Copa do Mundo. Na terça-feira, o português Carlos Queiroz também afirmou que deixará o comando técnico do Irã após a queda na fase de grupos.

Tata Martino entende que é o principal responsável pelo que chamou de “fracasso” do México no Catar. “Não podia dizer nada a ninguém, porque sou o responsável máximo desta terrível decepção e frustração. Como culpado por esta grande tristeza, assumo total responsabilidade pelo fracasso”, finalizou.

O México terminou a Copa do Mundo em terceiro lugar do Grupo C, com quatro pontos. Argentina e Polônia avançaram e vão enfrentar Austrália e França, respectivamente, nas oitavas de final.