Talita e Taiana vencem duelo brasileiro e vão à final do vôlei de praia em Cancún

Jogando juntas de forma excepcional nas três etapas consecutivas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Cancún, Talita e Taiana vão disputar a final do primeiro torneio na cidade turística do México. Elas levaram a melhor no confronto brasileiro pela semifinal, na noite de segunda-feira, e venceram Ágatha/Duda por 2 sets a 1 (21/14, 10/21 e 15/13) para chegar à decisão.

“No primeiro e no segundo set, prevaleceu quem sacou melhor. Acho que no primeiro a Taiana deu um show no saque, no segundo a Duda arrebentou e o terceiro set foi mais jogado. Nenhum time conseguiu engrenar no saque e a virada de bola e os contra-ataques apareceram mais. É difícil, as meninas estão juntas há muito tempo. Eu e a Taiana, a gente se juntou, mas a gente tem o entrosamento do tempo que jogou juntas. Estou muito feliz. A gente veio disposta a dar nosso melhor e acho que a gente está conseguindo. A Maria (Elisa) está tratando da lesão, melhorando fisicamente, e eu não poderia chamar outra pessoa que não fosse a Taiana. A gente tem uma química, se entende e jogou juntas há pouco tempo de novo, então seria mais fácil a adaptação”, disse Talita.

A disputa pelo ouro será nesta terça-feira contra Melissa Humana-Paredes e Sarah Pavan, do Canadá. Antes, Ágatha e Duda enfrentam as alemães Laboureur e Tillmann, valendo a medalha de bronze.

“É um time que não jogo contra há muito tempo. A última vez que joguei contra elas, eu jogava com a Larissa, então faz tempo. É um time bom, que está rodando, está chegando sempre, então está confiante. A gente vai tentar nosso melhor, jogar juntas como vem jogando. Final são os dois melhores times ali, mas tem também que jogar bem”, analisou Talita.

Nas quartas de final, Talita e Taiana já haviam vencido outro confronto brasileiro. Também no tie-break, elas superaram Ana Patricia e Rebecca – que ficaram no quinto lugar -, com parciais de 22/20, 17/21 e 16/14. Nesta fase, Ágatha e Duda derrotaram as russas Makroguzova e Kholomina por 2 sets a 0 (21/12 e 25/23).

No torneio masculino, Guto e Arthur Mariano terminaram na quinta colocação depois de serem superados pelos noruegueses Anders Mol e Christian Sorum, cabeças de chave número 1 do torneio, por 2 sets a 0 (21/14 e 21/14), nas quartas de final.