Takabatake é eliminado e judô brasileiro fica sem medalhas no 1º dia em Tóquio

O judô brasileiro não vai disputar medalha no primeiro dia de competições nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Depois de Gabriela Chibana ser eliminada, foi a vez de Eric Takabatake cair também nas oitavas de final na categoria até 60kg neste sábado. Ele foi derrotado pelo sul-coreano Won Jin Kim, que dominou quase todo o combate.

Eric Takabatake – Foto: Breno Barros/rededoesporte.gov.br

Eric Takabatake havia aberto sua participação no judô olímpico com boa vitória sobre Soukhaxay Sithisane, de Laos, com ippon após acúmulo de wazaris. Mas, assim como Chibana, parou na segunda fase. Ele não conseguiu impor seu ritmo diante de Won Jin Kim e caiu no golden score.

Numa luta dura, o brasileiro recebeu duas punições por passividade e foi inferior ao sul-coreano, que o atacou durante quase todo o combate. Depois, no golden score, Eric suportou a pressão e, num contragolpe, derrubou Kim, que, porém, caiu de frente. O adversário respondeu e conseguiu aplicar um wazari com 3min41s de tempo extra para ficar com a vitória e se classificar às quartas.

Como é preciso avançar até as quartas para ficar elegível à repescagem pela medalha de bronze, o Brasil não disputará medalhas neste primeiro dia de competições do judô no templo Budokan.

Eric Takabatake atualmente ocupa a 14ª posição do ranking mundial na categoria até 60kg. O sul-coreano Won Jin Kim está um pouco acima, no nono posto.