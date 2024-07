Esporte Tadej Pogacar celebra 3º título da Volta da França com vitória no contra-relógio

Com uma vitória no contra-relógio final neste domingo em Nice, o esloveno Tadej Pogacar celebrou seu terceiro título na Volta da França, a principal prova do ciclismo de estrada do mundo. Ele se tornou o primeiro ciclista a vencer o Giro da Itália, outro importante evento do ciclismo, e a Volta da França no mesmo ano desde o italiano Marco Pantani em 1998.

Além do percurso deste domingo, Pogacar foi o primeiro em cinco etapas de montanha nesta edição da Volta. Com esses cinco triunfos, o esloveno, bicampeão em 2020 e 2021, se tornou o segundo a conseguir o feito depois do italiano Gino Bartali em 1948.

O bicampeão Jonas Vingegaard, da Dinamarca, terminou na segunda colocação e também foi segundo na última etapa. O terceiro lugar na classificação final ficou com o belga Remco Evenepoel, que disputou a Volta pela primeira vez.

A última etapa tinha 33,7 km entre Mônaco e Nice e foi completada por Pogacar em 45min24s, uma média de 44,5 km/h. A Volta da França não terminou nas ruas de Paris como acontece tradicionalmente devido aos Jogos Olímpicos.

Com grande parte das disputas já decidida no sábado, o contra-relógio final tornou-se uma espécie de “ressaca do ciclismo”, com quase nenhuma competição para a maior parte do pelotão.

Sem emoção ou disputa durante boa parte da prova. Muitos ciclistas demonstravam apatia mesmo quando eram ultrapassados e no final alguns cruzaram a linha de chegada em pequenos grupos.