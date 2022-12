Tabata troca trabalho virtual por treino no Palmeiras: ‘Por um 2023 ainda melhor’

Bruno Tabata chegou ao Palmeiras no meio da temporada para dar mais opções a Abel Ferreira na armação das jogadas. Com a saída de Gustavo Scarpa, ele pode agora ter mais chances de atuar, seja ao lado de Raphael Veiga ou substituindo o titular. Para “estar inteiro” em 2023, ano no qual espera muitas coisas boas ao clube, o armador deixou as atividades virtuais de lado e vem trabalhando o físico na Academia de Futebol.

Tabata não estava nas conquistas da Recopa Sul-Americana e do Paulistão em 2022. Ajudou somente no título do Brasileirão. No Sporting, no começo do ano, ainda celebrou a Taça da Liga de Portugal. Confiante que o Palmeiras pode erguer muitas taças em 2023 também, ele trabalha forte para estar no mesmo ritmo dos demais companheiros na largada do próximo ano após ter feito 15 partidas oficiais no clube.

“Quando cheguei ao Palmeiras, morei na Academia de Futebol por cerca de dois meses. Para mim, foi muito importante para conhecer quem trabalha no clube, o pessoal da cozinha, seguranças. Agora, com o nascimento do meu filho, voltei para São Paulo e preferi fazer os treinos aqui”, afirmou o jogador, que trabalhou forte nesta segunda-feira. “O clube tem uma estrutura fenomenal e posso aproveitar, pois as férias já acabaram. Temos de trabalhar porque ano que vem será importante, com grandes desafios, e todos devem estar à altura.”

Ainda tentando conquistar a torcida, o meia pensa em 2023 sem deixar de exaltar a atual temporada. Inesquecível para ele. “O ano de 2022, sem dúvidas, vai ficar marcado, não só em termos esportivos, mas também pessoais. Tive o nascimento do meu filho agora (em dezembro), uma sensação indescritível”, disse. “Em Portugal, em janeiro, comecei o ano conquistando um título, e agora no Palmeiras outro tão importante como o Brasileiro. Fico muito feliz e só me dá mais vontade para trabalhar para que 2023 seja um ano ainda melhor”, afirmou, confiante.

Os treinos virtuais no Palmeiras seguem até sexta-feira. A reapresentação presencial será no dia 2 de janeiro à tarde, e as atividades no campo começam no dia seguinte. A estreia oficial está marcada para o dia 14, às 20h30, contra o São Bento, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

“Espero que 2023 seja um ano de muitas conquistas para o Palmeiras. Que eu possa ajudar o clube dentro do meu melhor e que possamos cumprir os objetivos e as expectativas da diretoria, do staff técnico, da torcida”, afirmou. “Que seja um ano fenomenal.”