Sylvinho elogia atuações de GP, Renato Augusto e Du Queiroz em novas funções

25 out 2021 às 07:45 • Última atualização 25 out 2021 às 09:18

O técnico Sylvinho improvisou e explorou atletas do Corinthians atuando em novas funções durante o empate por 2 a 2 com o Internacional. Foi o caso dos jovens Du Queiroz, que atuou como meio-campista, e Gabriel Pereira, que apareceu mais centralizado em diversos momentos, inclusive no lance do primeiro gol do time, em que deu assistência para Giuliano marcar. O experiência Renato Augusto fez o papel de um ‘falso nove’ em alguns momentos.

Du Queiroz chegou a ser o substituto de Fagner na lateral-direita durante o clássico contra o São Paulo. Já contra o Internacional neste domingo, entrou no lugar do volante Gabriel e jogou pelo meio-campo. Sylvinho elogiou a atuação do atleta e falou sobre as possibilidades de usá-lo em novas funções.

“Du Queiroz entrou na função que também pode fazer e respondeu bem. Ele pode ser lateral-direito porque tem, desde a base, os conceitos defensivos. Tem uma parte da sua carreira como meio-campista, como entrou bem hoje, e pode fazer o lado direito. O Queiroz tem boa parte física, boa parte técnica e muita personalidade. Fez um grande jogo”, afirmou.

Sylvinho também falou sobre Renato Augusto, que participou dos lances que resultaram em gol do Corinthians e atuou como uma espécie de falso nove em alguns momentos. Gabriel Pereira, por sua vez, não ficou tanto pelos lados e atuou centralizado como meia-atacante. O treinador chegou a afirmar que pode utilizar os atletas nessas funções novamente em um futuro próximo.

“Gabriel Pereira faz o lado direito, mas faz a meia direita. O Renato pode fazer o meio-campo, mas pode continuar nessa função como um falso nove. O tempo dá clareza para entender os atletas e eles te entenderem. As alterações no segundo tempo foram muito boas. Trabalho muito em cima de improvisações que temos durante o jogo. Criamos uma situação muito boa para o Corinthians no jogo e podemos usar sim essas alterações em um futuro próximo”, finalizou o treinador.