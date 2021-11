Sylvinho ajusta defesa após 10 gols sofridos nos últimos 9 jogos do Corinthians

28 out 2021 às 15:44 • Última atualização 28 out 2021 às 15:52

Apesar de ter a defesa com a quarta menor média de gols tomados no Campeonato Brasileiro (26 sofridos em 28 jogos, média de 0,92 por jogo), os dez gols sofridos nas nove partidas do returno levantaram grande preocupação no técnico Sylvinho, que utilizou a quinta-feira para realizar atividades na tentativa de aperfeiçoar o setor defensivo nos lances de bolas paradas.

O treinador usou o treino na parte da manhã para ajustar o posicionamento do time neste tipoo de lance, com atenção especial para os defensores. Matheus Donelli, de 19 anos, substituto de Cássio (suspenso), terá a missão de orientar seus zagueiros. Um retorno importante neste setor será o de João Victor, após cumprir suspensão.

“Somos a quarta melhor defesa do campeonato, e vou trabalhar para sermos a primeira, tenho essa ambição”, afirmou o treinador corintiano. Caso esta projeção se concretize, aumentariam bastante as chances corintianas para obter uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores, principal objetivo do clube nesta temporada. A equipe é a sétima colocada, com 41 pontos.

Ser a defesa menos vazada do Brasileirão não é uma novidade para o Corinthians. A partir de 2006, com a participação de 20 equipes, o time de Parque São Jorge foi o que tomou menos gols em 2011, 2013, 2014, 2015 e 2017.

Um provável Corinthians para enfrentar a Chapecoense, às 21h30 de segunda-feira, pela 29ª rodada do Brasileirão, com 100% da capacidade de público da Neo Química Arena, poderá formar com: Matheus Donelli, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô (Mosquito, Vitinho ou Adson).