Swiatek volta a vencer Sabalenka e é tricampeão do WTA 1000 de Roma

Iga Swiatek conquistou, neste sábado, o tricampeonato do WTA 1000 de Roma ao derrotar Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, parciais de 6/2 e 6/3, em 1h29min de partida. Este é o segundo título que a polonesa comemora sobre sua rival neste ano. Há duas semanas, ela havia vencido o WTA 1000 de Madri.

Número 1 do mundo, a polonesa vem tendo um ano espetacular. Este foi o quarto título de Swiatek, que venceu também em Madri, Doha e Indian Wells. Agora, ela mira superar a americana Chris Evert como a maior vencedora em Roma, com cinco conquistas (1974, 1975, 1980, 1981 e 1982).

Swiatek aumentou ainda mais o retrospecto frente a Sabalenka. Este foi o 11º confronto entre elas, com oito vitórias da polonesa e apenas três derrotas. A polonesa conquistou também o seu 21º título na carreira e aparece como a principal candidata ao troféu de Roland Garros.

“Aryna, mais uma final, mais uma grande batalha. Eu sabia que não seria fácil. Obrigado por compartilhar a quadra comigo e realmente me incentivar a melhorar. Veremos na final de Roland Garros”, brincou a polonesa.

“Desta vez não vou esquecer, vou começar pela Iga. Parabéns por algumas semanas incríveis. Espero que cheguemos à final de Roland Garros e vou te vencer lá. Estou brincando. Pelo menos tentarei fazer melhor do que hoje”, afirmou Sabalenka.

A final de Roma foi totalmente diferente de Madri. Mais focada, a número 1 do mundo cometeu apenas cinco erros não forçados no primeiro set e dominou a rival com certa facilidade. Sabalenka até começou confirmando o seu serviço, mas logo sofreu a virada e não conseguiu mais acompanhar o ritmo da número 1 do mundo, que fechou em 6/2.

O segundo set já foi um pouco mais disputado. Sabalenka chegou a estar vencendo por 3/2, mas permitiu nova virada da polonesa, que conseguiu duas quebras de serviço, a última para conquistar o título de Roma por 6/3.