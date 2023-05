Swiatek supera espanhola e avança em Roland Garros; Monteiro é eliminado após duelo de 5 horas

Número 1 do mundo e atual campeã de Roland Garros, Iga Swiatek iniciou sua jornada na nova edição do torneio francês nesta terça-feira, com um triunfo em sets diretos, parciais de 6/4 e 6/0, em duelo com a espanhola Cristina Bucsa. Em busca de seu terceiro título em Paris, a polonesa terá como próxima adversária a americana Claire Liu, 102º do ranking, que eliminou a suíça Ylena In-Albon.

Recuperada de uma lesão na coxa que a fez abandonar as quartas de final do WTA 1000 de Roma, diante da casaque Elena Rybakina, Swiatek fez um primeiro set de dificuldades contra Bucsa. Sofreu uma quebra de saque no terceiro game para ceder a virada à adversária e só voltou a ficar em vantagem no sétimo. Chegou a levar o empate por 4 a 4, mas, a partir daí, não perdeu um game sequer, fechando a primeira parcial em 6/4, antes de aplicar um “pneu” no segundo set.

A polonesa disputa seu primeiro Grand Slam com a responsabilidade de ser a defensora do título e a primeira do ranking. Após abrir uma larga vantagem no topo desde que o assumiu em abril do ano passado, viu a diferença para a segunda colocada Aryna Sabalenka cair e perderá o posto para a belarussa se for eliminada antes das quartas de final.

“Eu meio que tenho minha própria jornada e acho que trabalharia no meu tênis de qualquer maneira. Mas com certeza é bom termos jogadores tão fortes na WTA. Com certeza estamos pressionando uma à outra, mas, honestamente, não me importo. Estou tentando me concentrar apenas em mim e isso é tudo”, disse a polonesa.

Elena Rybakina, número 4 do mundo, é outra tenista que pode preocupar Swiatek, derrotada nos três duelos que as duas tiveram neste ano. A casaque também jogou nesta terça e venceu a checa Brenda Fruhvirtova em sets diretos, com parciais de 6/4 e 6/2. Na segunda fase, duela com outra checa, Linda Nosková.

THIAGO MONTEIRO PERDE BATALHA DE 5 HORAS

Entre os homens, após a surpreendente vitória do paranaense Thiago Wild sobre o número 2 do mundo Daniil Medvedev, o cearense Thiago Monteiro se despediu de Roland Garros em uma batalha muito dura com o alemão Yannik Hanfman. Ele flertou com uma virada épica após perder os dois primeiros sets, mas foi derrotado por 3 a 2, parciais de 6/3, 7/5, 6/7 (6/8), 6/7 (2/7) e 6/4, após 4h59min.

Monteiro mostrou muita disposição física e força mental até onde conseguiu. Depois de ser derrotado nos dois primeiros sets, levou os dois seguintes ao tiebreak e conseguiu forçar o quinto set, que teve uma enorme frustração como desfecho. O brasileiro chegou a abrir 4 a 1, mas, depois disso, não venceu mais nenhum game, sofreu a virada e foi aniquilado com a parcial final fechada em 6/4 a favor do adversário.