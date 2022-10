Swiatek oscila, mas dá ‘pneu’ no 3º set e é campeã em San Diego

A polonesa Iga Swiatek oscilou neste domingo, mas confirmou o favoritismo ao vencer a final do Torneio de San Diego, nos Estados Unidos. A número 1 do mundo permitiu o empate da croata Donna Vekic no segundo set, porém reagiu prontamente na terceira e última parcial, com um “pneu”, e venceu com parciais de 6/3, 3/6 e 6/0.

Swiatek faturou seu oitavo título na temporada, contando agora com 11 troféus no circuito profissional. De quebra, com a conquista no último torneio de nível WTA 500 do ano, ela ampliou sua já larga vantagem na liderança do ranking. Apesar do revés, Vekic vai dar um salto de 30 posições na lista da WTA. Passará do 77º para o 47º posto.

Na final deste domingo, a polonesa entrou em quadra com ligeira vantagem sobre a rival. A croata estava cansada porque finalizara seu jogo da semifinal somente no início do dia. Na noite de sábado, a chuva impediu que disputasse até o fim o duelo com a americana Danielle Collins.

Em melhores condições físicas, Swiatek dominou o primeiro set. E, embora tenha caído de rendimento na segunda parcial, soube reagir rapidamente no terceiro set. Foi quando venceu a parcial sem ceder games à rival, sacramentando o título.

CAMPEÕES NO MASCULINO

O canadense Felix Auger-Aliassime se sagrou campeão do Torneio de Florença, de nível ATP 250, neste domingo, na Itália. Na final, ele superou americano J.J. Wolf por duplo 6/4. Foi o segundo troféu do tenista no circuito profissional, em sua 11ª final da carreira em nível ATP. Aliassime deve voltar ao Top 10 na atualização do ranking, na segunda-feira.

Em Gijón, na Espanha, quem levantou o troféu foi o russo Andrey Rublev. Na decisão, o número nove do mundo superou o americano Sebastian Korda por 6/2 e 6/3. Foi o quarto título de Rublev na temporada e o 12º na carreira.

PIGOSSI PERDE NO QUALI, MAS ENTRA NA CHAVE PRINCIPAL

A brasileira Laura Pigossi foi derrotada na segunda e última rodada do qualifying do WTA 1000 de Guadalajara, no México. Mas obteve a vaga na chave principal como “lucky-loser”, quando uma tenista desiste da chave e dá vaga a melhor atleta ranqueada entre as perdedoras da rodada final do quali.

“Estou muito feliz por ter essa nova chance para melhorar as coisas que não funcionaram no jogo de hoje. Quero jogar com a mesma garra e intensidade. Gosto de jogar na altitude, vou tentar impor meu ritmo, dessa maneira tenho mais chance. Não tem jogo fácil, mas tenho certeza que estou pronta”, comentou a brasileira, derrotada pela americana Asia Muhammad por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Já Carolina Meligeni Alves foi eliminada na segunda rodada do quali pela também americana Caroline Dolehide em sets diretos: 6/4 e 6/2.

Sem Carol, o Brasil será representado por Laura e Beatriz Haddad Maia na chave principal de um dos torneios mais importantes nesta reta final da temporada.