Swiatek e Hurkacz colocam Polônia na semifinal da United Cup diante dos EUA

Abraçada, pulando e girando na quadra, a equipe da Polônia comemorou bastante a ida às semifinais da United Cup, em Brisbane, na Austrália. Com duas vitórias da melhor do mundo, Iga Swiatek, uma em duplas com Hubert Hurkacz, eliminou a Itália e agora desafiará os Estados Unidos.

A Polônia abriu o dia em melhor de cinco diante da Itália com derrota de Daniel Michalski para Lorenzo Musetti por duplo 6/1, o que aumentou muito a pressão sobre Swiatek. A líder do ranking teria de vencer para não deixar a equipe na beira da eliminação em sua primeira aparição do dia e assim o fez.

Ela enfrentou Martina Trevisan em simples e confirmou o favoritismo com 6/2 e 6/4 em batalha de quase duas horas, empatando o confronto. Hurkacz travou enorme batalha com Berrettini, mas acabou superado, por 6/4, 3/6 e 6/3.

Novamente sob pressão, a Polônia se safou da eliminação com nova vitória tranquila, desta vez de Magda Linette sobre Lucia Bronzetti, por 6/1 e 6/2, deixando a classificação nas mãos de seus principais jogadores.

E Zwiatek e Hurkacz não decepcionaram diante de Camila Rosatello e o até então invicto Lorenzo Musetti. Depois de saírem atrás por 2 a 0, cresceram e dominaram completamente o embate, fechando por 6/2 e 6/1. Mesmo derrotados, os italianos também avançaram à outra semifinal da Unit3ed Cup.

A Polônia, agora, terá pela frente a embalada equipe dos Estados Unidos de Jessica Pegula, que passou pela equipe da Grã-Bretanha por 3 a 1. A número 3 do mundo fez 6/2 e 6/0 em simples contra Harriet Dart e duplo 6/4 nas duplas, ao lado de Taylor Fritz, diante da própria Dart e de Daniel Evans. Frances Tiafoe superou Evans por 3/6, 7/5 e 6/3. A única vitória dos britânicos foi de seu principal jogador, Cameron Norrie, que bateu Fritz por 6/4, 5/7 e 6/4. O adversário da Itália será a Grécia, que fez 3 a 2 na Croácia.