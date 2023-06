Swiatek deixa torneio após mal-estar e preocupa para Wimbledon; Ingrid vai à final nas duplas

Campeã de Roland Garros e forte candidata ao título de Wimbledon, a tenista polonesa Iga Swiatek preocupou os fãs nesta sexta-feira ao abandonar o Torneio de Bad Homburg, na Alemanha. A número 1 do mundo disse que teve febre, possivelmente causada por intoxicação alimentar, e não estava em condições de entrar em quadra.

Swiatek deveria enfrentar a italiana Lucia Bronzetti nesta sexta, pela semifinal do torneio disputado sobre a grama e preparatório para Wimbledon. No entanto, ela alegou ter passado a noite em claro, devido ao mal-estar, e preferiu desistir da competição. “Não tenho condições de jogar hoje. Preciso me cuidar”, afirmou.

A tenista da Polônia vem dominando o circuito desde o primeiro semestre do ano passado. Em abril, ela assumiu o topo do ranking e não saiu mais de lá. Ganhou Roland Garros e o US Open, em 2022, e já repetiu a dose em Paris, no mês passado. Swiatek, contudo, nunca brilhou na grama. Sua semifinal desta semana é o seu melhor resultado sobre o piso em sua carreira.

Em Wimbledon, ela nunca passou das oitavas de final. Por isso, sua performance na grama de Londres, neste ano, é uma das mais visadas no circuito.

BRASILEIRA VAI À FINAL

Na chave de duplas em Bad Homburg, Ingrid Martins e a belarussa Lidziya Marozava alcançaram a decisão ao superarem, nesta sexta, a estoniana Ingrid Neel e a taiwanesa Fang-Hsien Wu por 6/3 e 7/6 (7/4).

Na final, elas vão enfrentar a dupla vencedora do duelo entre Tereza Mihalikova(Eslováquia)/Makoto Ninomiya(Japão) e Eri Hozumi(Japão)/Monica Niculescu (Romênia). Será a segunda oportunidade de Ingrid numa final de nível WTA. No mês passado, ela e Marozava foram superadas na final do Torneio de Rabat, no Marrocos.