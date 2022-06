Swiatek bate recorde de vitórias de Venus Williams com boa estreia em Wimbledon

Iga Swiatek continua soberana em 2022. Depois de cair na semifinal do Aberto da Austrália, a número 1 do mundo não perdeu mais no ano, erguendo seis taças, entre elas a de Roland Garros. A polonesa iniciou sua caminhada em busca do 10° título da carreira nesta terça-feira com boa vitória em Wimbledon. Com 1h15, bateu a croata Jena Fett por 6/0 e 6/3 e superou o recorde de triunfos de Venus Williams ao ganhar seu 36° jogo seguido.

A marca de Venus durava quase 22 anos. A americana iniciou sua série de 35 vitórias no torneio de Wimbledon, em 2000, seguindo sem derrotas até a final do Generali Ladies Linz. Após ser campeã em Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart, Roma e Roland Garros, Swiatek parou algumas semanas para descansar e chegar “inteira” em Londres.

Com as energias recarregadas, não deu chances para Fett no primeiro set. Com três quebras, fechou com um pneu em somente 33 minutos. No segundo set, a rival surpreendeu ao abrir 3 a 1 com quebra do serviço de Swiatek duas vezes seguidas. Ainda teve 40 a 0 para quebrar novamente e viu a polonesa salvar cinco breakpoints para diminuir para 3 a 2.

Fett podia ter aberto 4 a 1, não aproveitou a chance e perdeu o serviço para empate em 3 a 3. Conseguiria recuperar a concentração e segurar a reação da líder do ranking? Cometendo muitos erros e sofrendo com o vento, a croata levou a virada, perdeu o saque e acabou eliminada com 6/3.

Favorita em Wimbledon, apesar de ter parado na quarta rodada em 2021, Swiatek derrubou a série de Venus, mas está longe da maior sequência de vitórias na história do tênis feminino. Em 1984, Martina Navratilova ganhou 74 jogos seguidos.

SEM SUSTOS

Maria Sakkari e Jelena Ostapenko não tiveram problemas para confirmar o favoritismo na estreia em Wimbledon. Cabeça de chave 5, a grega passou fácil pela australiana Zoe Hives, com 6/1 e 6/4. Já a letã (12) avançou com duplo 6/4 sobre a francesa Océane Dodin.

Quem não teve a mesma sorte entre as cabeças de chave foi a casaque Yulia Putintseva (27), eliminada pela francesa Alizé Cornet por 6/3 e 7/6 (7/5). Em duelo de tenistas asiáticas, a chinesa Zhang Shuai, que abandonou a final de Birmingham contra Bia Haddad, largou bem com 6/4 e 6/0 sobre a japonesa Misaki Doi.