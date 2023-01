Suspenso, Cristiano Ronaldo só assiste jogo do Al Nassr e vê Talisca brilhar

Apresentado como reforço do Al Nassr, da Arábia Saudita, na última terça-feira, Cristiano Ronaldo não pôde defender o novo clube em duelo com o Al Taee, nesta sexta, pois teve de cumprir a primeira de duas suspensões recebidas quando estava sem time. O craque português assistiu ao jogo das tribunas do Estádio Mrsool Park, em Riad, e viu seu time vencer por 2 a 0 com grande atuação do do brasileiro Anderson Talisca, autor dos dois gols.

Cristiano Ronaldo foi punido pela Associação de Futebol da Inglaterra (FA) com dois jogos de suspensão por dar um tapa na mão de um torcedor do Everton, danificando o celular do fã. O episódio ocorreu na época em que o atacante era jogador do Manchester United, em abril, mas a punição só foi determinada pela FA em novembro, um dia após o anúncio da rescisão do jogador com o clube inglês, durante a Copa do Mundo.

De acordo com o regulamento da Fifa, a punição teria de ser cumprida em qualquer outra liga que ele viesse a atuar, como aconteceu. Além de lidar com as suspensões, o Al Nassr tem oito estrangeiros inscritos na liga saudita e precisará retirar um atleta para incluir o astro.

O craque português foi apresentado na terça-feira, em evento para 30 mil pessoas no estádio do clube. O atacante de 37 anos participou de trabalhos de finalização e interagiu bem com os brasileiros Anderson Talisca e Luiz Gustavo, novos colegas de equipe. A torcida sempre vibrava a cada toque na bola do astro.

O atual salário de Cristiano Ronaldo no Al Nassr, seu novo time, é o maior do mundo entre jogadores de futebol: ele ganhará 173 milhões de libras (R$ 1,1 bilhão) por ano, de acordo com a mídia estatal saudita.

Depois da partida desta sexta-feira, o Al Nassr volta a campo no sábado, dia 14, para enfrentar o Al Shabab, às 14h30, e depois recebe o Al-Ettifaq, no dia 22, no mesmo horário, dessa vez com a possível presença de CR7. O Al Nassr é o líder liga saudita, com 29 pontos.