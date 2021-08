Suspenso contra Chapecoense neste domingo, Marinho ganha ‘semana livre’ no Santos

O técnico Fernando Diniz deixou claro após a goleada sobre o Juazeirense, por 4 a 0, na ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que pouparia alguns titulares na dura série de jogos pela frente. Suspenso contra a Chapecoense neste domingo, o atacante Marinho é o primeiro a ter descanso, pois não foi para Santa Catarina e está fora, também, do confronto de volta, na Bahia. O astro terá uma semana “livre” para recuperar o fôlego.

Marinho vinha rendendo abaixo do esperado nos últimos jogos por causa dos tantos jogos disputados em série. Chegou a bater boca com o técnico diante do Atlético Goianiense ao tentar “decidir” sozinho. Com o placar adverso, queria fazer gol de todo jeito naquele jogo e Diniz tentou tirar o peso do resultado das costas do atacante.

Agora, para estar inteiro nos duelos de mata-mata pelas quartas de final da Copa Sul-Americana contra o Libertad, ganha folga em dois jogos seguidos para descansar. Marinho não fez parte dos 26 relacionados para encarar a Chapecoense que, logo após o duelo na Arena Condá, embarcam direto para Juazeiro do Norte para confirmar a enorme vantagem de 4 a 0 sobre o Juazeirense.

Contra a Chapecoense, o zagueiro Daniel Boza também está fora, por causa de uma lesão. Kaio Jorge não atua mais por causa da negociação com a Juventus. Apesar de Diniz pressioná-lo para ficar até dezembro, a ideia é se apresentar na Itália já nesta abertura europeia. Marcos Leonardo e Bruno Marques disputam a vaga de centroavante em Santa Catarina.

O Santos deve jogar neste domingo com João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez (Gabriel Pirani); Lucas Braga, Marcos Leonardo (Bruno Marques) e Marcos Guilherme.

Parte desse time também deve receber descanso na Bahia. Carlos Sánchez é um dos que devem ser preservados, assim como Marcos Guilherme. Diniz deve aproveitar a volta da Copa do Brasil para testar novos jovens.