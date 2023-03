Esporte Surpreso com saída, Klopp prevê que Firmino sempre será idolatrado no Liverpool

A entrevista de Jürgen Klopp nesta sexta-feira era para falar sobre a partida com o Bournemouth, mas o confronto do Campeonato Inglês ficou em segundo plano e o assunto principal foi a saída de Roberto Firmino do Liverpool ao fim da temporada. O treinador alemão revelou que ficou surpreso com a decisão de seu camisa 9, mas mostrou-se conformado e previu uma eterna idolatria ao brasileiro.

Questionado se ficou sabendo da escolha do brasileiro de respirar outros ares após oito anos em Anfield, Klopp revelou o que falaram. “Sim, ele me disse. Surpreso? Sim, um pouco, mas é uma coisa normal de se fazer. Bobby me disse: ‘Quero dar um final positivo a esta história maravilhosa’. Isso é tudo. Ele está totalmente comprometido com o Liverpool, como qualquer um pode imaginar. E isso é tudo que precisamos saber”, garantiu.

O treinador até celebrou a maneira como foi informado, pois alguns jogadores tomam decisões somente quando a temporada termina. Firmino optou por antecipar a notícia e o agradou.

“Poderia ser de duas maneiras e foi a melhor. E eu respeito muito isso. É completamente normal nesse tipo de relacionamento longo que temos, e Bobby tem com o clube e com a maioria dos jogadores”, disse. Mesmo anunciando a saída, Firmino foi ovacionado quando entrou diante do United e ainda deixou sua marca na goleada por 7 a 0. “Ele é muito especial e adorei a recepção que ele teve quando entrou contra o United.”

Apesar da notícia, Klopp revelou que ainda não pensa em um jogo de despedida ao artilheiro. “Não há tempo para um adeus ou algo assim neste momento, há tempo suficiente para isso no final da temporada”, adiantou, prevendo que o jogador jamais perderá sua idolatria em Liverpool. “Sempre que ele voltar, todo mundo sabe que a música ainda vai ficar por muito, muito tempo nos ouvidos de todos, tenho certeza.”

O brasileiro tem uma versão da música Si Señor em sua homenagem. Toda vez que está em campo, os torcedores do Liverpool cantam: Há algo que o Kop (tradicional setor da arquibancada de Anfield) quer que você saiba. O melhor do mundo, o nome dele é Bobby Firmino, nosso número 9. Dê a ele a bola e ele marcará toda vez. Sim, senhor. Dê a bola para Bobby e ele marcará.”