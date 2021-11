Surpreso com críticas pela volta à seleção, Philippe Coutinho garante estar 100%

“É claro que não tive uma sequência de jogos como titular, mas eu estou 100%”, afirmou Coutinho - Foto: Lucas Figueiredo - CBF

Principal novidade da última convocação da seleção brasileira, o meia-atacante Philippe Coutinho se mostrou surpreso com algumas críticas que recebeu nas últimas semanas e garantiu que, apesar de não ter tido a sequência de jogos que gostaria após sua lesão, está 100% fisicamente para os jogos diante de Colômbia e Argentina.

“Essa fase gerou muita dúvida na minha cabeça. Depois de tudo que passei, me sinto merecedor de tudo isso. Sempre encaro como a primeira convocação. Óbvio que ficar nove meses parado não é fácil, vindo de três cirurgias seguidas. Desde que voltei, não sinto nenhum incômodo, fisicamente me sinto bem. Precisa de tempo para estar na melhor forma tecnicamente, mas eu voltei em setembro, então acho que já deu esse tempo. É claro que não tive uma sequência de jogos como titular, mas eu estou 100%”, afirmou Coutinho.

Primeiro jogador a se apresentar à seleção, no último domingo, Philippe Coutinho foi alvo de críticas do jornal catalão Sport, que disse que o jogador teria tido uma reação preguiçosa durante o aquecimento para o jogo entre Barcelona e Celta de Vigo no último fim de semana. Coutinho ficou no banco os 90 minutos e a partida terminou empatada por 3 a 3.

“Fiquei surpreso quando cheguei em casa e vi algumas notícias. Nunca faltou profissionalismo na minha carreira, mas respeito a opinião de todos. Tinha muita vontade de estar aqui e venho com a cabeça focada no trabalho durante esses 10 dias. Eu acredito muito no meu trabalho, no meu potencial. O Tite já me conhece há algum tempo. Diante disso tudo, venho com bastante confiança. Batalhei para ser convocado a primeira vez, para me manter aqui e agora para poder voltar”, disse o jogador do Barcelona.

Philippe Coutinho foi convocado para o lugar de Everton Ribeiro, já que atletas que atuam no Brasil não foram chamados, e disputará posição com Lucas Paquetá. Antes do primeiro treinamento da seleção, ainda incompleta, que acontece nesta segunda-feira às 16h, Coutinho falou sobre a evolução de Paquetá, que antes era contestado e ganhou a titularidade, e comentou a possibilidade de atuarem juntos.

“Paquetá é um grande jogador e isso é bom para a seleção. Aqui sempre foi assim, aquele que estiver em melhor condições e em um melhor momento é quem joga. Eu venho para buscar meu espaço. Eu sempre deixei claro que onde o Tite me enxergar, estarei ali dando meu máximo. Sobre posições, ainda não fizemos o primeiro treinamento. Hoje devemos conversar e o staff vai passar o que eles têm em mente para o primeiro jogo. O Brasil está no caminho certo, a evolução está nítida a cada jogo”, completou Coutinho.

O Brasil enfrenta a Colômbia na próxima quinta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo. Depois viaja para San Juan para enfrentar a Argentina no dia 16 de novembro.