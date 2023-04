Surfista americana é agredida com soco por brasileiro João Paulo Azevedo em Bali

A surfista americana Sara Taylor foi agredida por um brasileiro enquanto surfava em Bali, na Indonésia. Em vídeo divulgado em suas redes sociais na última quarta-feira, a surfista mostra o momento em que levou um soco de João Paulo Azevedo, conhecido como JP Azevedo, porque a americana teria cortado seu amigo quando esse tentou pegar uma onda. Filipe Toledo comenta em publicação da americana, em solidariedade, o absurdo do ocorrido.

“Depois de pegar minha primeira onda, o amigo do cara (que ela cortou) me deu um soco na cabeça e, depois de ser confrontado por ter me batido, ele atacou Charlie (seu amigo) na praia por filmá-lo. Isso é insano, alguém sabe quem são (esses cara)?”, perguntou Sara Taylor na legenda do vídeo da agressão.

O surfista que desferiu o soco na americana foi identificado como sendo João Paulo Azevedo, atleta capixaba que vive em Bali desde 2019. Segundo o jornal A Gazeta, o brasileiro explicou o que motivou o ocorrido e disse ter se confundido e “achado que ela era um homem”.

“Não sei como a confusão começou, de fato. A vi empurrando meu amigo, achei que era um homem e fui defender. Depois que bati, eu vi que ela estava usando sutiã, pedi desculpas e ela não aceitou. Quando estávamos no solo, ela foi ao meu carro, pegou minha prancha e começou a quebrar. A partir daí, eu só me defendi”, respondeu.

Atual campeão mundial do Circuito Mundial de Surfe, a WSL, Filipe Toledo comentou na publicação de Sara Taylor, prestando solidariedade para a americana. “Lamento que isso aconteça com vocês! Espero que vocês estejam bem! Não se estresse com pessoas com esse tipo de energia! Eles não duram muito, a vida vai voltar para eles! Mas, se pudermos fazer o que for para encontrá-los, faremos! Deus abençoe e fique segura”, desejou o campeão mundial.

Em nota, uma marca que patrocinava João Paulo Azevedo divulgou que finalizou a parceria com o atleta após tomar conhecimento sobre o que ocorreu em Bali com Sara Taylor. “Repudiamos toda e qualquer tipo de violência sendo ela principalmente contra as mulheres”, publicou a marca em suas redes sociais na manhã desta quinta-feira.