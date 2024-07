Surfe masculino é adiado novamente na Olimpíada; veja quando o Brasil pode ganhar medalha

Não vai ser nesta quarta-feira que Gabriel Medina e João “Chumbinho” Chianca vão atrás de medalhas para o surfe brasileiro na Olimpíada de Paris-2024. O Comitê Olímpico Internacional (COI) adiou mais uma vez o início das quartas de final no masculino devido ao mau tempo no Taiti.

Inicialmente, as baterias das quartas de final estavam previstas para iniciar às 14 horas (horário de Brasília) da terça-feira, mas foram adiadas depois da praia de Teahupo’o ser fechada para a prática do surfe.

A expectativa é que as disputas das quartas de final, semifinal e final do surfe masculino sejam marcadas para quinta-feira, dia 1º de agosto, embora a previsão do tempo em Teahupo’o indique uma melhora considerável na formação das ondas a partir de sexta.

Depois da eliminação de Filipe Toledo nas oitavas de final, Gabriel Medina e Chumbinho são os brasileiros vivos na disputa por medalhas olímpicas. Os dois se enfrentam por uma vaga nas semifinais.

Se o masculino foi novamente adiado, o feminino está mantido para essa quarta-feira. As baterias das oitavas de final estão programadas para acontecerem a partir das 19h (horário de Brasília), 12h no horário local.

Tatiana Weston-Webb vai enfrentar Caitlin Summers, dos Estados Unidos, por uma vaga nas quartas, enquanto Tainá Hinckel e Luana Silva duelam entre si para decidir quem avança à próxima fase.

Essa é a segunda vez que o surfe está presente no calendário dos Jogos Olímpicos. Em Tóquio, Ítalo Ferreira conquistou a medalha de ouro para o Brasil no masculino, mas ele não obteve a classificação necessária para disputar os Jogos de Paris-2024.