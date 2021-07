‘Superei com o futebol’, diz Jucinara em estreia na seleção após doença grave

A confirmação para a ida às quartas de final na Olimpíada de Tóquio teve um gosto especial para a seleção feminina de futebol e, sobretudo, para uma jogadora em específico: Jucinara.

A lateral de 27 anos fez sua estreia com a “amarelinha” em jogos oficiais justamente na competição em que almejava alcançar o feito. O primeiro jogo pela seleção vem acompanhado de uma bagagem tortuosa, um peso que quase fez a atleta abandonar o futebol.

Em 2015, cerca de um ano antes de ter a possibilidade da convocação para a Rio-2016, foi acometida por uma trombose, que ocasiou uma embolia pulmonar. A doença grave fez Jucinara parar de jogar por cerca de um ano, contando os meses internada e a recuperação. Na época, houve a consideração de deixar as quatro linhas.

“Tivemos que esperar muito tempo para saber se eu poderia voltar a jogar futebol ou não. No final do ano, me perguntaram: onde você se vê daqui a cinco anos?. Respondi: ‘na Olimpíada de Tóquio’, relembrou a lateral da seleção. “Além da realização de um sonho, é a realização de algo que superei com o futebol. Não tenho palavras para explicar”.

A gaúcha de Porto Alegre não cedeu às pressões física e psicológica da doença e deu a volta por cima. Pelo Corinthians, foi campeã da Copa do Brasil em 2016 e, um ano depois, foi para a Espanha. Lá, passou por Atlético de Madrid, Valência e Levante, onde joga atualmente.

Jucinara se mostrou nervosa com a estreia pela seleção, momentos antes de Pia Sundhage sacar a lateral do banco para entrar na partida contra a Zâmbia. “Tivemos uma vitória importante, seguimos o planejamento que a Pia nos pediu e eu estou muito feliz. Antes de o jogo começar, eu estava bem nervosa, mas logo fui ficando mais tranquila”, disse a lateral.

A seleção joga pela Olimpíada de Tóquio contra o Canadá, valendo vaga para as semifinais do torneio, na próxima sexta-feira, às 5h (horário de Brasília).