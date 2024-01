Esporte Supercopa do Brasil: CBF encaminha acerto com Mineirão para Palmeiras x São Paulo

Após a volta do presidente Ednaldo Rodrigues, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) encaminhou acerto com o Mineirão, em Belo Horizonte, para o local disputa do título da Supercopa do Brasil, que acontecerá no dia 3 de fevereiro, entre Palmeiras e São Paulo. Ainda restam poucos detalhes a serem definidos, mas a decisão deve ser oficializada nos próximos dias. Além disso, após encontro das duas principais organizadas dos times com a Polícia Civil de São Paulo, ambas as torcidas devem estar presentes no estádio.

Desde que foram definidas as equipes que disputariam a Supercopa (Palmeiras, campeão brasileiro, e São Paulo, da Copa do Brasil), a CBF buscou alternativas para que a partida fosse realizada em um lugar neutro, sem vantagem para nenhuma das equipes. Inicialmente, Ednaldo tinha o plano de encaminhar o local do jogo logo após o fim do Brasileirão do ano passado. Mas ele acabou sendo afastado da CBF por decisão judicial antes de se reunir com Julio Casares e Leila Pereira, presidentes do São Paulo e do Palmeiras, respectivamente.

Na ocasião, havia rumores de que a Supercopa poderia ser realizada nos Estados Unidos, o que foi rejeitado por Ednaldo. A definição do local da partida se tornou um problema porque, por definição estadual, os estádios de São Paulo não podem receber as duas torcidas em clássicos – apenas o público mandante pode estar presente. Esses fatores fizeram com que o Estado fosse descartado.

Alguns fatores fizeram com que o Mineirão vencesse a concorrência. Maracanã, no Rio de Janeiro, Estádio Municipal Parque do Sabiá, em Uberlândia, e Mané Garrincha, em Brasília, foram cotados. A proximidade do Estado com São Paulo facilita o transporte para as torcidas e a capacidade do estádio (62 mil torcedores) é superior àquela da cidade do interior de Minas Gerais. Além disso, não haverá partidas do Campeonato Mineiro no Mineirão no mesmo fim de semana em que ocorrer a partida da Supercopa do Brasil – Atlético-MG e Cruzeiro se enfrentam no dia 4 de fevereiro na Arena MRV.

O fator calendário foi crucial para que o Maracanã fosse descartado. Administrado em consórcio conjunto de Flamengo e Fluminense, o estádio receberá o duelo entre o time rubro-negro e o Vasco no mesmo fim de semana. Isso prejudicaria o estado do gramado, que já recebeu críticas de jogadores e dirigentes do próprio Flamengo. Por isso, o clube atuou contra a realização da Supercopa do Brasil no Maracanã.

TORCIDA MISTA

Na segunda-feira, lideranças das torcidas organizadas de Palmeiras e São Paulo se encontraram com o delegado da Delegacia de Repressão aos Delitos no Esporte (Drade), Cesar Saad, na primeira reunião sobre a realização da Supercopa do Brasil. A um mês da decisão, as partes são favoráveis sobre a realização da partida com ambas as torcidas nas arquibancadas.

Nas próximas reuniões, será discutida, junto com as instituições competentes de Minas Gerais, questões a respeito do policiamento no Mineirão e escolta das torcidas organizadas de São Paulo. Além disso, estuda-se a viabilidade de, assim como em outros anos, o estádio ser dividido igualmente para Palmeiras – atual campeão da competição – e São Paulo.

Segundo apurou o Estadão, o desejo de Mancha Alvi Verde e Torcida Independente era de que a partida fosse realizada em São Paulo, com torcida mista. No entanto, desde 2016, por ordem do Ministério Público após confronto entre organizadas de Corinthians e Palmeiras, todos os clássicos na cidade têm a presença exclusiva da torcida mandante.