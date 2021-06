Suns eliminam Lakers e fazem a semifinal de Conferência Oeste com os Nuggets

O Los Angeles Lakers está eliminado dos playoffs da NBA. O time do astro LeBron James perdeu para o Phoenix Suns, na madrugada de sexta-feira, em seu ginásio, por 113 a 100, e viu a série ser fechada por 4 a 2. O destaque foi Devin Booker, autor de 47 pontos para a equipe visitante.

Com cinco minutos de jogo, o ala-pivô Anthony Davis voltou a sentir uma lesão na virilha e teve de deixar a quadra. Com isso, LeBron ficou sem seu principal parceiro e os Suns aproveitaram para vencer e passar para a semifinal da Conferência Oeste diante do Denver Nuggets.

Devin Booker desequilibrou o duelo, ao marcar 22 pontos só no primeiro quarto, com seis arremessos de três pontos, em seis tentativas, colocando os Suns em vantagem por 36 a 14. No segundo set, o domínio do time de Arizona permaneceu e o primeiro tempo terminou 62 a 41.

Sem Davis, os Lakers apostaram em uma forte defesa e conseguiram diminuir a vantagem dos rivais, que havia alcançado 29 pontos, para apenas 13: 89 a 76. No último quarto, os Suns tiveram o retorno de Chris Paul, que mesmo com dores no ombro, liderou a equipe nos momentos em que os Lakers mais pressionaram e ajudou a garantir o triunfo.

NUGGETS BATEM BLAZERS – Em mais um duelo sensacional, Denver derrotou Portland, por 126 a 115, e se garantiu na semifinal da Conferência Oeste, ao fechar a série também por 4 a 2. O grande destaque do jogo foi o pivô sérvio Nikola Jokic, com 36 pontos.

Michael Porter Jr., com 17 pontos nos primeiros sete minutos de partida, também colaborou bastante para a vitória do Denver. O ala fez 22 pontos no total.

Portland se recuperou, graças ao ótimo desempenho de Damian Lillard,, que teve ajuda CJ McCollum e Norman Powell. Desta forma, os Blazers terminaram o primeiro tempo na frente: 68 a 61.

No segundo tempo, Norman Powell e Jusuf Nurkic fizeram muitas faltas e tiveram de sair de quadra, enfraquecendo Portland, que teve 14 pontos de vantagem no meio do terceiro quarto. Com isso, Jokic, que concorre para ser o MVP da temporada, aproveitou para se destacar e levou o Denver à vitória.

Confira os resultados da rodada de quinta-feira:

Portland Trailblazers 115 x 126 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 100 x 113 Phoenix Suns

Jogo previsto para esta sexta-feira:

Dallas Mavericks x Los Angeles Clippers