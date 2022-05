Esporte Suns e Heat abrem suas séries com vitória nas semifinais dos playoffs da NBA

Sem dar chance para surpresas, o Phoenix Suns e o Miami Heat estrearam com vitória em suas semifinais de Conferência nos playoffs da NBA. Na noite desta segunda-feira, os Suns apresentaram a atuação mais convincente, lembrando os momentos mais intensos da temporada regular, quando foi dominante.

Em casa, os atuais vice-campeões derrotaram o Dallas Mavericks por 121 a 114, apesar do desempenho excepcional de Luka Doncic, responsável por nada menos que 45 pontos, 12 rebotes e oito assistências. O esloveno acabou sendo ofuscado pela forte atuação coletiva dos anfitriões.

Deandre Ayton e Devin Booker comandaram os donos da casa. Ayton registrou 25 pontos e oito rebotes enquanto Booker brilhou com seus 23 pontos, nove rebotes e oito assistências. Chris Paul, mais discreto desta vez, contribuiu com 19 pontos e cinco rebotes. E até o reserva Cameron Johnson exibiu consistência, com seus 17 pontos em apenas 24 minutos em quadra.

“Nós viemos para buscar a vitória. Nem sempre vai ser um jogo bonito. Jogamos bem durante quase toda a partida. Vamos ver o vídeo do jogo amanhã e ver o que podemos fazer diferente para o jogo 2”, comentou Paul, referindo-se à queda de rendimento dos Suns no último quarto.

Melhor equipe da temporada regular, o Phoenix Suns levou um susto em seu primeiro confronto nestes playoffs. Contra o New Orleans Pelicans, os favoritos perderam dois jogos, oscilaram demais e flertaram com a “zebra”.

Passado o susto, o confronto com os Mavericks contou com outra postura do time, mais confiante e lembrando os melhores momentos da temporada regular. O segundo jogo da série melhor de sete partidas está marcada para a noite de quarta-feira, novamente na casa dos Suns.

HEAT COMEÇA DOMINANTE

Assim como fez o time de Phoenix, o Miami Heat exibiu força no primeiro jogo das semifinais. Venceu o Philadelphia 76ers por 106 a 92, diante de sua torcida. O melhor time da Conferência Leste se impôs em quadra, sabendo tirar vantagem das dificuldades do rival, que não contou com seu principal jogador.

Joel Embiid, candidato a MVP da temporada, sofreu uma fratura no osso orbital do olho direito e ainda não sabe se voltará ao time nestes playoffs. Sem ele, os Sixers foram alvo fácil do Heat, liderado por Tyler Herro, responsável por 25 pontos e sete assistências, e Bam Adebayo, dono de um “double-double” de 24 pontos e 12 rebotes. Jimmy Butler ajudou com 15 pontos e nove rebotes.

Pelo time da Filadélfia, o maior destaque individual foi Tobias Harris, autor de 27 pontos e seis rebotes. Tyrese Maxey anotou 19 pontos, enquanto James Harden esteve perto dos dois dígitos em dois fundamentos diferentes: 16 pontos e nove rebotes.

Acompanhe os jogos desta terça-feira:

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Memphis Grizzlies x Golden State Warriors