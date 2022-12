Suns aproveitam desfalques e arrasam Lakers em casa NBA; Bucks vencem

O Phoenix Suns soube aproveitar os desfalques de peso do Los Angeles Lakers para obter grande vitória, por 130 a 104, na noite desta segunda-feira, em rodada da NBA. Com a terceira vitória seguida, a equipe da casa voltou a brigar pela liderança da Conferência Oeste. No Leste, o Milwaukee Bucks venceu a segunda consecutiva e detém a melhor campanha da temporada regular até agora.

Com o apoio da torcida, os Suns foram liderados por Chris Paul. Acostumado a ser o maestro da equipe, se destacando em rebotes e assistências, o veterano brilhou ao ser o cestinha do time, com 28 pontos. Registrou ainda oito assistências e quatro rebotes. Deandre Ayton também se destacou, com um “double-double” de 21 pontos e 11 rebotes. Mikal Bridges contribuiu com 20.

Um dos principais jogadores do time, Devin Booker foi desfalque por lesão, esvaziando ainda mais um duelo que já não teria os astros LeBron James, Anthony Davis e Russell Westbrook, baixas dos Lakers também por questões físicas. Sem o poderoso trio, a equipe de Los Angeles foi liderada por Dennis Schroder, cestinha do confronto, com 30 pontos.

O triunfo reaproximou os Suns da briga pela ponta no Oeste. O time ocupa o terceiro lugar, com 19 vitórias e 12 derrotas. As primeiras posições pertencem a Memphis Grizzlies e Denver Nuggets, que não entraram em quadra nesta segunda, mas vão se enfrentar na noite desta terça.

Pela Conferência Leste, o Milwaukee Bucks superou o New Orleans Pelicans por 128 a 119, fora de casa, e retomou a liderança da tabela, agora com 22 triunfos e oito derrotas, deixando o Boston Celtics na segunda colocação.

A segunda vitória seguida dos Bucks foi um confronto direto entre Giannis Antetokounmpo e Jonas Valanciunas. O grego acabou levando a melhor, com seu “double-double” de 42 pontos e 10 rebotes, enquanto Valanciunas anotou 37 pontos e 18 rebotes. O cestinha da partida ainda teve o apoio de Brook Lopez e seus 30 pontos.

Já o destaque dos Pelicans contou com a parceria de CJ McCollum, responsável por 31 pontos, nove assistências e oito rebotes. Apesar do revés, os Pelicans ocupam o quarto lugar no Oeste, com 18 vitórias e 12 derrotas.

Na briga pelas primeiras posições do Leste, o Cleveland Cavaliers fez a lição de casa e superou o Utah Jazz por 122 a 99. Donovan Mitchell conduziu os anfitriões, com 23 pontos, enquanto o brasileiro Raulzinho contribuiu com dois rebotes e uma assistência em 12 minutos em quadra.

Os Cavaliers estão em terceiro lugar na tabela, com 21 triunfos e 11 derrotas, atrás apenas dos Bucks e dos Celtics.

Confira os resultados da noite desta segunda-feira:

Cleveland Cavaliers 122 x 99 Utah Jazz

Philadelphia 76ers 104 x 101 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 126 x 125 Orlando Magic

Houston Rockets 105 x 124 San Antonio Spurs

Minnesota Tmberwolves 116 x 106 Dallas Mavericks

Oklahoma City Thunder 123 x 121 Portland Trail Blazers

New Orleans Pelicans 119 x 128 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 130 x 104 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 119 x 125 Charlotte Hornets

Acompanhe os resultados desta terça-feira:

Detroit Pistons x Utah Jazz

Miami Heat x Chicago Bulls

New York Knicks x Golden State Warriors

Phoenix Suns x Washington Wizards

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies