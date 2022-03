Suns alcançam 60ª vitória e Grizzlies confirmam vaga nos playoffs da NBA

A dupla dominante da Conferência Oeste da NBA segue fazendo vítimas na temporada regular. Na noite desta quinta-feira, o Phoenix Suns contou com o retorno de Chris Paul para chegar a sua 60ª vitória, enquanto o Memphis Grizzlies superou o Indiana Pacers para confirmar sua vaga direta nos playoffs.

A volta do maestro dos Suns aconteceu em grande jogo, contra o Denver Nuggets, e com placar elevado: 140 a 130. Chris Paul retornou com um “double-double” de 17 pontos e 13 assistências. “Eu estava jogando 2 contra 2, 3 contra 3, agora 5 contra 5 é totalmente diferente, principalmente quando sua volta é logo contra o Denver”, comentou.

O jogador sofreu uma fratura no dedão da mão direita há pouco mais de um mês. Ele foi desfalque por 15 jogos. Durante sua ausência, os Suns não perderam o ritmo e sacramentaram a classificação aos playoffs. “Nós temos um time especial, simples assim. Estar de volta para fazer parte do aquecimento, do pré-jogo, você sabe o que isso significa? Não há nada como fazer parte deste time. Estou feliz por estar de volta”, celebrou.

Também com um “double-double”, Devin Booker foi o cestinha do jogo, com seus 49 pontos, além das 10 assistências. Mikal Bridges anotou 22 pontos enquanto Deandre Ayton contribuiu com 16. Pelos Nuggets, Nikola Jokic liderou, com 28 pontos. Bones Hyland marcou 23 e Aaron Gordon, 21.

Com sua sétima vitória consecutiva, os Suns exibem agora aproveitamento de 60/14, algo inalcançável nesta reta final da temporada regular. Líder da Conferência Oeste e dono da melhor campanha, o time se projeta naturalmente como principal favorito ao título. Já o time de Denver aparece no sexto lugar, com 43/31, dentro da zona de classificação direta aos playoffs.

Quem assegurou sua vaga nesta quinta foi o Memphis Grizzlies. O vice-líder do Oeste bateu o Indiana Pacers por 133 a 103, em casa. A terceira vitória seguida dos anfitriões foi comandada por Desmond Bane e seus 30 pontos. Jaren Jackson Jr. ajudou com 20 e De’Anthony Melton, com 19. Pela equipe de Indiana, Lance Stephenson foi o destaque, com 25 pontos.

Pouco antes do início da partida, o técnico dos Grizzlies, Taylor Jenkins, anunciou que Ja Morant, principal jogador da equipe, será desfalque por ao menos duas semanas. Ele sofreu uma lesão no joelho direito. Mesmo sem o jogador, os Grizzlies ostentam a segunda melhor campanha do campeonato, com 51 vitórias e 23 derrotas.

Já os Pacers não têm mais chances de avançar aos playoffs. Ocupam apenas no 13º lugar da Conferência Leste, com 25 triunfos e 49 revezes.

Confira os resultados da noite desta quinta-feira:

Toronto Raptors 117 x 104 Cleveland Cavaliers

Memphis Grizzlies 133 x 103 Indiana Pacers

Milwaukee Bucks 114 x 102 Washington Wizards

New Orleans Pelicans 126 x 109 Chicago Bulls

Denver Nuggets 130 x 140 Phoenix Suns

Acompanhe os jogos desta sexta-feira:

Charlotte Hornets x Utah Jazz

Detroit Pistons x Washington Wizards

Atlanta Hawks x Golden State Warriors

Miami Heat x New York Knicks

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks

Portland Trail Blazers x Houston Rockets

Los Angeles Clippers x Philadelphia 76ers