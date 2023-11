Com início previsto para 18h30, trajeto parte da sede da própria Coca-Cola, no Jardim Aclimação

A Caravana Iluminada da Coca-Cola passa por Sumaré nesta segunda-feira (20). Com início previsto para as 18h30, o trajeto partirá da sede da própria Coca-Cola, no Jardim Aclimação, região da Área Cura. A prefeitura não divulgou a duração prevista, mas o percurso será encerrado na Rua Minas Gerais, em Nova Veneza.

Caravana contará com caminhões sustentáveis – Foto: Divulgação

A apresentação terá cinco caminhões carregando mensagens natalinas e ilusionismo, assim como ambientes “instagramáveis”. Além disso, haverá cenografia com a representação da casa do Papai e da Mamãe Noel, junto com ativações da marca envolvendo inteligência artificial.

Neste ano, a campanha possui o slogan “Desperte o Natal que Há em Você”. Sendo assim, o objetivo é transmitir a mensagem de que todos podem resgatar e fortalecer a magia do Natal. A edição de 2023 é a sexta consecutiva em que a Caravana da Coca-Cola passa por Sumaré.

Ao longo do trajeto, o comboio natalino passará por algumas das principais avenidas das regiões da Área Cura, Matão, Maria Antônia, Picerno, Centro e Nova Veneza.

Segundo com a prefeitura, agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural, assim como guardas municipais, vão realizar o trabalho de escolta da carreata.

“Queremos manter o espírito de amor e união, principalmente neste ano. Pelo sexto ano seguido preparamos atividades para emocionar e acolher nossos moradores neste período tão gostoso que é o Natal. Nosso Natal do Bem estará em toda a cidade, proporcionando momentos de felicidade, amor e esperança para nossos moradores”, afirmou o prefeito de Sumaré, Luiz Dalben (Cidadania).

