Esporte Suíça empata com a Escócia e fica perto da vaga para as oitavas da Eurocopa

A Suíça enfrentou a Escócia nesta quarta-feira, no Cologne Stadium, e com o empate de 1 a 1, deu um importante passo na busca pela classificação para as oitavas de final da Eurocopa. O resultado deixa o time do técnico Murat Yakin com quatro pontos e na segunda colocação do Grupo A.

Já os escoceses, que precisavam vencer para melhorar sua situação, somaram o seu primeiro ponto no torneio e assumiram o terceiro posto. Com 100% de aproveitamento em dois jogos, e já classificada, a Alemanha lidera a chave deixando a Hungria na lanterna com duas derrotas.

A definição do grupo acontece no próximo domingo. Em Frankfurt, a Suíça joga por um empate para se garantir na sequência do torneio diante da Alemanha. No mesmo dia, a Escócia (que tem saldo negativo de quatro gols) enfrenta a Hungria precisando golear o rival além de torcer por uma derrota dos suíços.

Em um primeiro tempo bastante movimentado, Escócia e Suíça proporcionaram um bom espetáculo na etapa inicial, com as duas equipes adotando uma postura ofensiva.

Tentando se recuperar da goleada de 5 a 1 para a Alemanha, os escoceses inauguraram o marcador aos 12 minutos. Em um contra-ataque pela esquerda, McGregor invadiu a área e rolou para trás. McTominay chegou finalizando e chutou forte. O zagueiro Schar tentou fazer o corte, mas desviou a bola para o fundo da rede: 1 a 0 aos 12 minutos. O lance, que havia sido creditado como gol contra do defensor suíço, depois foi dado para o meia o meia escocês.

O gol deixou a partida ainda mais dinâmica e a Suíça se lançou ao ataque. E numa falha da defesa da Escócia, o empate foi decretado. O lateral-direito Ralston tocou errado, Shaqiri entrou em velocidade e bateu de primeira, de fora da área: o chute foi no ângulo, sem chance para o goleiro Gunn: 1 a 1 aos 25 minutos.

No jogo a Suíça marcou mais duas vezes, mas os dois gols acabaram sendo invalidados por impedimento. Na base da superação, a Escócia buscou o segundo gol, mas sem a pontaria calibrada, os atacantes escoceses se complicaram no momento da definição das jogadas e o empate persistiu até i apito final