Súditos prestam homenagem a Pelé em São Paulo: ‘Sempre será o nosso Rei’

Um dia após a morte de Pelé, as pessoas comuns tentam, de alguma forma, prestar uma última homenagem ao Rei do Futebol. Durante a manhã desta sexta-feira, 30, alguns populares conseguiram mostrar um pouco de carinho para o jogador que nos deixou na última quinta-feira.

Torcedor do Santos e apaixonado declarado por Pelé, Antonio da Paz não pensou duas vezes ao saber da morte do Rei do Futebol e foi até o hospital Albert Einstein, onde o ídolo esteve internado e morreu, para, de forma simples e singela, prestar uma homenagem.

“Precisava vir aqui homenagear o Rei. Acredito que todos os jogadores de futebol, todos os atletas precisam de respeito e carinho pelo que fazem, mas só teremos um que será o Rei. Rei apenas o Pelé”, disse Antonio da Paz.

Presente na entrada do Hospital Albert Einstein com uma foto de Pelé, Sérgio Silva não esconde a emoção de estar, mesmo que de longe, dando um último adeus para o Rei do Futebol. “Nós estamos aqui representando todos os brasileiros que não puderam estar aqui. Nossa presença aqui representa o amor que temos pelo Pelé. Pelé, descanse em paz. Você já foi Rei, você sempre será nosso Rei. Descansa em paz, Rei”.

“É a minha 26ª São Silvestre amanhã. 26ª! Não poderia deixar de correr. É a minha forma de homenagear o Pelé. Vou correr por ele também”, comentou Índio Kazuí, que se prepara para a tradicional corrida de rua paulistana, também na porta do Hospital Albert Einstein.