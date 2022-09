Substituto de Richarlison, Son faz 3 e Tottenham goleia por 6 a 2 no Inglês

Substituto de Richarlison no começo do segundo tempo, o atacante sul-coreano Heung-Min Son marcou três gols na vitória do Tottenham por 6 a 2 sobre o lanterna Leicester, nesse sábado, em casa. Kane, Dier e Bentancur completaram. Tielemans e Maddison descontaram para os visitantes.

O resultado faz o Tottenham manter embolada a briga pela liderança do Campeonato Inglês. A equipe chegou aos 17 pontos, empatando com o Manchester City, que leva a melhor no saldo de gols (17 a 11). Mas ambos podem ser ultrapassados pelo Arsenal (15 pontos), que joga no domingo contra o Brentford, fora.

O atacante Richarlison foi titular, mas pouco criou. O brasileiro, nome bem cotado para estar na Copa do Catar, teve uma atuação regular, foi bem marcado e acabou substituído aos 14 minutos da etapa final por Son. O lateral-direito Emerson Royal entrou no lugar de Perisic aos 10 do segundo tempo para reforçar o time londrino. O meia-atacante brasileiro Lucas Moura nem para o banco do Tottenham foi relacionado.

O JOGO

O Leicester abriu o placar de pênalti aos 6 minutos, após duas cobranças. Na primeira, Lloris defendeu, mas o árbitro apontou que o goleiro se adiantou antes da hora. Na segunda cobrança Tielemans acertou o canto direito. A festa dos visitantes durou apenas dois minutos, quando o artilheiro Harry Kane marcou de cabeça.

A equipe anfitriã virou aos 21 novamente de cabeça, com o zagueiro Dier após cobrança de escanteio. Apesar de jogar fora e com a derrota, o Leicester manteve o jogo equilibrado até que aos 41 minutos, Maddison marcou um belo gol, ao encobrir com efeito Lloris e empatar. Na sequência, o mesmo Maddison teve uma boa chance, mas viu Lloris defender com os pés.

O Tottenham voltou para o segundo tempo mais ligado e, logo aos 2, o meia uruguaio Bentancur roubou a bola de Ndidi na intermediária de ataque e, antes de entrar na grande área, acertou um chute no canto esquerdo do goleiro Ward.

Jogando em casa, o Tottenham ainda passou um pequeno sufoco (foi salvo por Lloris) antes da entrada decisiva de Son. O sul-coreano marcou o seu primeiro gol aos 28 minutos em um bonito chute no ângulo perto da meia-lua. Aos 39, Son fez o quinto novamente chutando de fora da área. Dois minutos depois, em um contra-ataque, o atacante entrou na área e fez o terceiro.

O resultado dá um belo alívio para o Tottenham, que vinha de uma derrota para o Sporting de Lisboa pela Liga dos Campeões. Já o Leicester, que vinha de um 5 a 2 contra o Brighton, é o lanterna do Inglês com 1 ponto. Seu próximo jogo será dia 3 de outubro contra o Nottingham Forest.

Já o Tottenham volta a campo no dia 1 de outubro contra o Arsenal, fora de casa. Na próxima semana e fim de semana os principais campeonatos europeus param por conta da Liga das Nações.

Um pouco mais cedo o Newcastle recebeu o Bournemouth e empatou por 1 a 1. Billing abriu o placar aos 17 do segundo tempo. O sueco Isak marcou, de pênalti, para os anfitriões cinco minutos depois.