Substituídos, Fábio Sanches e Jean Carlos preocupam para sequência da Ponte Preta

A vitória da Ponte Preta sobre o Botafogo-SP por 2 a 0 trouxe alívio para o time na sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Entretanto, o técnico interino Felipe Moreira também tem novas preocupações em relação a lesões, que vêm atrapalhando. O zagueiro Fábio Sanches e o lateral-esquerdo Jean Carlos foram substituídos na partida e vão passar por exames.

Fábio Sanches sentiu um incômodo e foi substituído no intervalo justamente por Jean Carlos. Com apenas cinco minutos, porém, o lateral se machucou sozinho, sofrendo uma entorse no joelho, sendo substituído por Mailton.

À espera da avaliação do departamento médico, Felipe Moreira indicou que Jean Carlos preocupa mais. “Vamos ver o que os médicos falam. O Fábio ficou um tempo fora, fez grande jogo em Chapecó e também nos ajudou contra o Botafogo. O Jean preocupa um pouco mais, mas vamos aguardar”, explicou.

Apesar das preocupações, Felipe Moreira pode ter um time bem reforçado para a próxima rodada. Jeh e Matheus voltam após cumprirem suspensão e há expectativa em relação a quatro jogadores no departamento médico: Elvis, Léo Naldi, Júnior Tavares e Ramon Carvalho.

“A gente tem tempo para treinar. Se esses jogadores voltarem, serão importantes para deixar o elenco ainda mais forte. Mesmo com tantas baixas, criamos inúmeras oportunidades e dominamos o meio-campo. Se conseguirmos usar os jogadores, é entender o que cada um tem de melhor e aplicar para cada jogo”, projetou Felipe Moreira.

Com a primeira vitória, a Ponte Preta chegou a quatro pontos e ocupa a 11ª colocação. O time volta a campo no domingo, às 11h, quando recebe o Ceará, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), pela quinta rodada.