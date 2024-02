Suárez revela ‘vida tranquila’ nos EUA e confirma aposentadoria no Inter Miami

Luis Suárez confirmou que o Inter Miami será a sua “última dança” no futebol. O uruguaio, ex-Grêmio e eleito por muitos como o melhor jogador do último Campeonato Brasileiro, declarou que irá se aposentar em breve, mas não quis estipular uma data exata. Seu contrato com o clube dos Estados Unidos, o mesmo de Lionel Messi, vai até o final da temporada.

“O Inter Miami será o meu último clube. Não posso ser mais sincero. A minha família já sabe disso. Ainda não tenho uma data, mas é o último passo.Estou pronto para o meu último desafio, tenho de pensar em ter qualidade de vida depois. Eu falo sobre isso e quero chorar, porque é assim que eu sou, mas tenho que me preparar. Lembro de um antigo futebolista me dizer que o jogador nunca está pronto para encerrar a carreira”, disse o atacante em entrevista para ‘La Mesa de los Galanes’.

Após passar com muita badalação por clubes como Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Nacional, do Uruguaio, e Grêmio, Suárez está curtindo a vida tranquila em Miami. Ainda sem status de ídolo no local, o jogador tem aproveitado para passear com a família na cidade americana.

“Aqui (em Miami) você não precisa se esconder. Posso fazer muitas coisas que não conseguiria em outras cidades (Porto Alegre e Montevidéu), posso ficar tranquilo com as crianças aqui. Estou gostando de tudo isso. Muitas vezes é complicado fazer coisas com seus filhos e sua esposa em outros lugares, aqui você pode fazer sem problemas”, afirmou.

Luis Suárez tem 37 anos e tem passagens marcantes por todos os clubes nos quais jogou: Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Nacional e Grêmio. No clube gaúcho, foi campeão estadual e vice do Brasileirão. Foram 54 jogos e 29 gols marcados.

Sua melhor performance foi no Barcelona. Ao lado de Lionel Messi e Neymar, disputou 283 jogos e marcou 198 gols. Foi multicampeão na Catalunha, tendo o título mais simbólico, a Liga dos Campeões de 2014/15. Conquistou vários prêmios individuais e disputou três Copas do Mundo. Pelo Uruguai, foi campeão da Copa América de 2011.