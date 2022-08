Suárez pede calma a Núñez na Inglaterra: ‘Vão provocá-lo três, quatro vezes mais’

Luís Suárez brilhou com a camisa do Liverpool, anotando 82 gols em 133 partidas com a equipe. Mas também teve seus momentos de fúria na Inglaterra. Usando sua experiência adquirida por anos no país, o atacante ligou para o companheiro de seleção uruguaia, Darwin Núñez, para dar conselhos após vê-lo ser expulso após cabeçada em um rival. O veterano disse que o novo reforço do time de Jürgen Klopp precisará de calma, pois será provocado muito mais após perder a cabeça contra o Crystal Palace.

“O momento que Darwin está vivendo é espetacular, admirável. Na idade dele, já estando no Liverpool, é para aplaudi-lo. Ele tem que aproveitar essa etapa, continuar aprendendo, por causa do que aconteceu outro dia (a expulsão)”, alertou Suárez, ao Telemundo, do Uruguai.

“Eu estava conversando com ele, porque está apenas começando, e foi um papo agradável. Ele precisa ter calma e consciência de como é jogar na Inglaterra, da competitividade da Premier League”, seguiu. “Que ele esteja ciente de que a partir de agora, conforme ele aumentar seu desempenho, vão procurá-lo para provocar duas, três ou quatro vezes mais. Ainda mais na Inglaterra. (Núñez) Não pode dar a eles mais chances, vai ser pior. Mas acho que ele é alguém que ouve muito, é muito inteligente nesse sentido”, enfatizou o veterano.

Suárez garantiu que o episódio não se repetirá pelo que ouviu do atacante de 23 anos. “Acho que ele vai reverter essa situação, o que não é grave. Porque todos nós erramos, todos fomos expulsos, mas o que acontece é que acabou de chegar e na Inglaterra todo mundo aumentam as coisas”, finalizou.

Por causa do novo regulamento no Campeonato Inglês, Núñez terá de cumprir três jogos de expulsão. Klopp adiantou que colocará seu atacante para fazer uma nova pré-temporada para aprimorar o físico. “Ele foi provocado e não é assim que deve reagir. Fará uma nova pré-temporada para voltar ainda mais forte, mas não é uma punição”, garantiu o treinador.