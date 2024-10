Suárez detona Bielsa na seleção do Uruguai: ‘Ele não nos cumprimentava’

Já aposentado da seleção do Uruguai, Luis Suárez fez um desabafo contra a gestão do técnico Marcelo Bielsa à frente da equipe nacional. O atacante do Inter Miami revelou dificuldades no relacionamento entre o treinador argentino e o elenco uruguaio e contou que o grupo precisou fazer uma reunião com ele para pedir ao menos um “bom dia” no início das atividades.

“Muitos jogadores realizaram uma reunião para pedir ao treinador para pelo menos nos dizer ‘bom dia’ porque ele nem nos cumprimentava”, disse Suárez em entrevista ao canal Dsports. “Um dia ele nos pediu para não pararmos para dizer ‘olá’ para os torcedores. Levantei-me e disse-lhe que íamos cumprimentar as pessoas de todas as maneiras.”

Suárez disse que, diante do clima ruim na seleção, pediu para conversar com o treinador. “Tive uma conversa de cinco minutos com Bielsa, falando como capitão e, no final, ele só me respondeu ‘muito obrigado'”, contou o atacante, desanimado com o resultado da conversa.

“Dá para ver que os jogadores vão (para a concentração da seleção) e não gostam. Você vê que nos seus clubes eles se divertem e sorriem, mas com a nossa seleção não conseguem. Não estão gostando. Me dói o que está vivendo a seleção, mas há colegas que não vão dizer isso, o que é compreensível”, afirmou.

O atacante afirmou que o tratamento de Bielsa com o grupo já está afastando jogadores da seleção. E citou o volante Matias Vecino, da Lazio. “Matias Vecino foi o primeiro que percebeu a situação. Ninguém sabe e nem pergunta por que um cara como Vecino, de 30 anos, foi embora da seleção de um dia para o outro?”

Suáres pediu aos torcedores que tenham maior compreensão com os jogadores porque, na sua avaliação, os resultados abaixo do esperado são consequência do jeito como Bielsa comanda os treinos. “Peço às pessoas que não critiquem os jogadores se algo não estiver bem. Bielsa separou todo o grupo até pela forma como treina.”

Bielsa e o elenco do Uruguai vão se reencontrar nos próximos dias para a sequência das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O time fará dois jogos na Data Fifa deste mês, contra Peru e Equador, nos dias 11 e 15.

O time uruguaio ocupa a terceira colocação da tabela, com 15 pontos, três abaixo da líder Argentina. A equipe de Bielsa soma quatro vitórias, três empates e uma derrota.