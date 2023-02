Suárez completa um mês de Grêmio e diretoria já comemora retorno financeiro

Passado exatamente um mês da estreia do atacante Luis Suárez no Grêmio, a empolgação tomou conta da torcida, dos dirigentes e do próprio jogador. Mesmo já consagrado, o uruguaio de 36 anos tem demonstrado alegria de iniciante. No dia 17 de janeiro de 2023, Suárez, um dos cinco maiores artilheiros em atividade no mundo, fez três na vitória sobre o São Luiz. Foi sua melhor marca em estreias. Ele transformou a frustração com a eliminação na primeira fase da Copa do Mundo de 2022, possivelmente sua última pelo Uruguai, em entusiasmo ao sentir o acolhimento de seu novo clube e dos brasileiros.

Naquele jogo, Suárez já mostrou uma forma impressionante: deu corta-luz, fez gol por cobertura, em velocidade e de sem-pulo. Enquanto corria de braços abertos para comemorar, sentiu todo o calor da torcida gremista na Arena lotada – eram 49.614 vozes – e nas mesmas cores do seu Uruguai. Neste curto período em Porto Alegre, por tudo o que ele tem representado, a contratação já pode ser considerada bem-sucedida, segundo o presidente do clube, Alberto Guerra.

“Posso afirmar que o Suárez foi um investimento forte e seguro para atrair parceiros, novos associados, um time mais batalhador e que busque melhores resultados. Desde a chegada do Suárez, conquistamos 19 mil novos associados no programa sócio-torcedor. Superamos o patamar de 80 mil sócios ativos e pretendemos alcançar a marca dos 100 mil. Isso representa R$ 1,4 milhão por mês nos cofres do Grêmio”, disse Guerra ao Estadão.

Nas seis atuações seguintes, quando marcou mais quatro gols, as cenas se repetiram, com o estádio lotado gritando em coro o nome do jogador. A média é de pouco mais de 26 mil pessoas na Arena do Grêmio. O retorno financeiro, neste caso, não existe porque quem se beneficia é a administradora do estádio em um contrato de concessão, mas há o aspecto esportivo.

EMPOLGAÇÃO NAS REDES

Além do recorde de gols, Suárez garantiu naquela estreia seu primeiro troféu com a camisa do Grêmio, o da Recopa Gaúcha, igualando a marca que alcançou em todas as sete equipes pelas quais atuou: conquistar pelo menos um título.

“Contente por estrear neste estádio incrível e com o apoio de nossa torcida!”. Foi essa postagem de Suárez em seu Instagram, naquele dia. O Estadão tentou falar com ele, mas não conseguiu. Desde então ele acumula mensagens empolgadas com a recepção dos torcedores e com a estrutura do clube. “Que seja o começo de uma linda etapa”, postou em seguida.

Em muitas delas, o jogador aparece com seus filhos (Delfina, de 12 anos, Benjamin, de 9, e Lautaro, de 4) e sua mulher, Sofia Balbi, com quem se casou em 2009, em Amsterdã, mostrando grande identificação com o clube gaúcho. Porto Alegre fica a pouco mais de 800 km de Salto, cidade natal de Suárez.

“Historicamente o Grêmio sempre foi comparado ao estilo uruguaio de jogar. Não acho que seja algo negativo, pelo contrário, porque os times do Uruguai têm algumas semelhanças com a nossa forma de enxergar o futebol. Aceitamos essa comparação, mas sem perder de vista a cultura brasileira que colocou o Brasil no topo do mundo, com ídolos reconhecidos mundialmente”, afirma Guerra.

Não é à toa que, na história gremista, há uruguaios que se tornaram ídolos, como os zagueiros Atilio Ancheta (1971 a 1980) e Hugo de León (1981 a 1984). Suárez, no entanto, tem a possibilidade de ser o uruguaio que mais brilhou como atacante no time gaúcho. Já está muito perto disso.

“Viemos de dois anos muito complicados para o Grêmio, desde a iminência da queda para a segunda divisão até ela ser efetivada no fim de 2021. O clube não tinha dinheiro para grandes contratações. Optamos por buscar alguém reconhecido como um dos maiores atletas em atividade da atualidade, um dos maiores centroavantes, que pudesse nos dar resultados em campo, ao mesmo tempo que pudéssemos capitalizar para o Grêmio, novos patrocinadores, novas parcerias comerciais, novas associações”, ressalta Guerra.

O presidente gremista conta que, para que a entidade pudesse se reerguer financeiramente, a diretoria foi atrás de patrocinadores que ajudassem a viabilizar a vinda do Suárez. “Foi um projeto ousado e inovador que poderá ser espelhado em outras futuras negociações e na busca por novos parceiros”, observa. O contrato do jogador com o clube vai até dezembro de 2024. O Grêmio não teve custos para a contratação, mas terá com os salários do jogador, que, segundo informações veiculadas na sua chegada (ele não quis confirmar), será de US$ 4,4 milhões (R$ 22,9 milhões) por temporada.

Claro que as dificuldades maiores ainda estão por vir. Tanto que, em seu contrato, estão previstos bônus financeiros relacionados ao número de gols. Mas Suárez não quis incluir os gols feitos no Campeonato Gaúcho, exceto nos Gre-Nais, por considerá-los como obrigação.

RETOMADA DO BRASILEIRÃO

Já se preparando para o Campeonato Brasileiro, que começará em 15 de abril e, depois de passar 2022 na Série B, o objetivo do Grêmio é retornar para a Copa Libertadores. Antes, no dia 1º de março, o clube também inicia a busca por seu sexto título da Copa do Brasil, que também poderia lhe dar uma vaga para a principal competição sul-americana de clubes.

“Suárez se identifica com o Grêmio por sua tomada de decisão em campo, como jogador definidor, pelo fato de ser muito agudo, ambicioso, aguerrido e combativo”, diz o presidente.

Do lado de Suárez, a conquista da Libertadores é uma grande obsessão. Até agora, ele só disputou três partidas na competição. As três no início da carreira, pelo Nacional-URU, contra o Inter-RS, em 2006. Na última, viu o Inter, então comandado por Abel Braga, se classificar, nas oitavas, após empate por 0 a 0.

Em seguida, ele se transferiu para a Europa: jogou na Holanda (Groningen e Ajax), na Inglaterra (Liverpool), na Espanha (Barcelona e Atlético de Madrid), antes de atuar por uma temporada novamente no Nacional.

“Em conjunto com os outros novos atletas que chegaram, para essa reconfiguração de time, somados às saídas que tivemos, Suárez reflete o nosso desejo em refazer parte de uma equipe que busque os melhores resultados”, destaca Guerra.