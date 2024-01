Stuttgart perde para o Mönchengladbach e desperdiça chance de encostar nos líderes do Alemão

O Stuttgart perdeu grande oportunidade de se aproximar dos líderes do Campeonato Alemão, Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, ao perder para o Borussia Mönchengladbach por 3 a 1, neste domingo, no Borussia-Park, pela 17ª rodada. Com isso, continuou em terceiro lugar.

Com o terceiro tropeço nos últimos cinco jogos, o Stuttgart acabou estacionado no terceiro lugar, com 34 pontos. O Bayer Leverkusen é o líder com 45. Em segundo, o Bayern de Munique tem 41. Já o Mönchengladbach subiu para a décima colocação, com 20.

O início do Borussia Mönchengladbach foi intenso, tanto que inaugurou o marcador no primeiro minuto. Robin Hack recebeu dentro da área e chutou no canto esquerdo do goleiro para mandar a bola no fundo das redes. O time mandante ainda ampliou aos 18, em mais um arremate certeiro do camisa 25.

Com 2 a 0 a seu favor, o Mönchengladbach se acomodou e chegou a baixar a guarda. O Stuttgart pressionou e por muito pouco não diminuiu com Deniz Undav, que carimbou a trave. No entanto, foi para o intervalo atrás do placar.

O gol do Stuttgart só saiu no segundo tempo. Aos 10, Josha Vagnoman encheu o pé para fazer 2 a 1. O time visitante continuou pressionando, enquanto o adversário só ameaçava em lampejos de Robin Hack.

Nos minutos finais. O Stuttgart foi com tudo para o ataque, deixou a defesa desguarnecida e acabou sofrendo o terceiro. Jordan Siebatcheu aproveitou o rebote para, em cima da linha, confirmar o triunfo.

Ainda neste domingo, o Bochum (14º) empatou por 1 a 1 com o Werder Bremen (13º). Ambos continuam ameaçados de rebaixamento.