Esporte Stuttgart empata com Heidenheim em jogo de seis gols e se aproxima do vice-líder no Alemão

Em uma partida épica, válida pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, o Stuttgart sofreu para empatar com o Heidenheim por 3 a 3, neste domingo, diante de sua torcida, em um confronto marcado por reviravoltas.

O resultado levou os mandantes ao terceiro lugar na classificação com 57 pontos. Em uma competição onde o Bayer Leverkusen lidera com boa margem de distância (73) a briga pelo segundo posto esquentou, já que o vice-líder Bayern de Munique contabiliza 60. Já o Heidenheim, que faz boa campanha, perdeu a chance de figurar na metade de cima da tabela, ostenta 30 pontos, no 11º posto.

No milésimo jogo em casa no seu estádio, o Stuttgart começou cheio de confiança em busca da vitória e de uma vaga direta na Liga dos Campeões. O atacante Guirassy comandou a pressão dos donos da casa e levava perigo constante ao gol de Müller, que também parou as tentativas de Undav e Führich.

Sem conseguir chegar ao ataque, o Heidenheim se preocupava em se defender. E de tanto insistir, o Stuttgart abriu o placar. Stiller arrancou até a linha de fundo após dois passes de calcanhar e tocou para Guirassy abrir o placar: 1 a 0.

No segundo tempo, o Stuttgart aumentou repetidamente o ritmo e ampliou. Aos 7 minutos, Stiller tabelou com Undav, recebeu na frente, e escolheu o canto para fazer 2 a 0. Mas aos 16 minutos o goleiro Nübel cometeu um erro primário. Depois de um escanteio, ele se complicou no lance e deixou a bola entrar no próprio gol: 2 a 1.

Mas o pior estava por vir. Em dois lances praticamente seguidos, o Heidenheim conseguiu a virada improvável. Kleindienst, aos 38, completou de primeira um cruzamento perfeito de Jan-Niklas e fez 2 a 2. Aos 39, Kleindienst, de cabeça, virou a partida.

O Stuttgart sentiu o golpe, mas reagiu e empatou nos acréscimos. Undav recebeu na direita e finalizou forte dentro da área para fazer 3 a 3 e definir o empate no último lance da partida.

Mais cedo, em partida válida pela rodada do final de semana, o Augsburg recebeu o Colônia e empatou em 1 a 1. Arne Maier abriu a contagem para o time da casa aos 18 minutos. Ainda na etapa inicial, Davie Selkie deixou tudo igual.