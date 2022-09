Stock Car tem prova neste fim de semana em circuito que os líderes nunca venceram

A Stock Car volta à disputa neste fim de semana, com corrida marcada para domingo (25), na pista de Santa Cruz do Sul, pela nona etapa do campeonato. Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Matías Rossi, os três primeiros colocados, nunca venceram uma prova ali.

O retrospecto da pista, inclusive, mostra que é sempre possível ter novidades. Das últimas seis corridas disputadas, foram cinco vencedores diferentes. Situado a 160 km de Porto Alegre, o circuito tem 3.531 metros e receberá uma corrida da Stock pela 25ª vez.

Agora, com poucas provas para o final da competição, as pontuações vão afunilando. Gabriel Casagrande é o líder do campeonato, com 222 pontos, seguido por Daniel Serra, com 203. Logo no encalço de Serra, o argentino Matías Rossi está com 201. Essa é a primeira vez em que ele consegue se aproximar tanto dos líderes, sendo o piloto com mais ultrapassagens no ano.

Um pouco mais atrás na disputa estão Rubens Barrichello, com 189 pontos, Bruno Baptista (175), Gaetano Di Mauro (168), Ricardo Zonta (162), Thiago Camilo (162), Nelsinho Piquet (148) e Cesar Ramos (140).

Esta etapa é a última após a rodada dupla válida pelas etapas 10 e 11, que serão disputadas em Goiânia nos dias 22 e 23 de outubro. Os pilotos terão de descartar seus piores resultados, chegando à pontuação definitiva para a disputa do título, marcada para 20 de novembro, em Brasília.

A corrida 1 está marcada para às 14h10 de domingo, enquanto a segunda será às 14h50. As duas provas serão mostradas ao vivo pelo Estadão, Band, SporTV, mídias oficiais da categoria (no YouTube e Facebook), Twitch da Tribo do Gaules, Motorsport.tv e canal da Revista Capital Econômico.

Confira o grid de largada para a etapa de Santa Cruz do Sul:

Ricardo Maurício (Eurofarma RC/Chevrolet Cruze), 1min21s769

Átila Abreu (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min21s926

Rubens Barrichello (Full Time Sports/Toyota Corolla), 1min22s267

Matías Rossi (A.Mattheis-Vogel/Toyota Corolla), 1min22s526

Daniel Serra (Eurofarma RC/Chevrolet), 1min26s849

Cacá Bueno (Crown Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s049

Bruno Baptista (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min22s203

Andres Jakos (Full Time Sports/Toyota), 1min22s222

Rafael Suzuki (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min22s255

Gabriel Casagrande (A.Mattheis-Vogel/Chevrolet Cruze), 1min22s291

Pedro Cardoso (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s732

Felipe Baptista (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s832

Ricardo Zonta (RCM Motorsport/Toyota Corolla), 1min23s525

Julio Campos (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min24.169

Cesar Ramos (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min22s215

Felipe Lapenna (Hot Car Competições/Chevrolet Cruze), 1min22s224

Denis Navarro (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min22s287

Sergio Jimenez (Scuderia Chiarelli/Toyota Corolla), 1min22s349

Guilherme Salas (KTF Racing/Chevrolet Cruze), 1min22s351

Felipe Massa (Lubrax Podium/Chevrolet Cruze), 1min22s404

Galid Osman (Shell V-Power/Chevrolet Cruze), 1min22s671

Lucas Foresti (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min22s707

Tony Kanaan (Full Time Bassani/Toyota Corolla), 1min22s707

Allam Khodair (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min22s941

Marcos Gomes (Cavaleiro Sports/Chevrolet Cruze), 1min23s080

Diego Nunes (Blau Motorsport/Chevrolet Cruze), 1min23s247

Gaetano Di Mauro (KTF Sports/Chevrolet Cruze), 1min23s590

Nelson Piquet Jr. (Motul TMG Racing/Toyota Corolla), 1min24s880

Thiago Camilo (Ipiranga Racing/Toyota Corolla), 1min29s447

Digo Baptista (Crown II Racing/Chevrolet Cruze), 1min21s587