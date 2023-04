Stock Car ‘resgata’ troféu de 2004 e faz surpresa para Ricardo Maurício em Interlagos

Ricardo Maurício é o recordista de pódios da Stock Car. São 86 ao todo. O piloto que correrá no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, pela segunda etapa da temporada, neste domingo, porém, jamais havia recebido o símbolo da ida pela primeira vez ao pódio, há 19 anos.

Atualmente na Eurofarma, Ricardo Maurício estreou na Stock Car pela Katalogo Racing, em Curitiba. Ele ficou em terceiro lugar logo na primeira corrida. Não ter o troféu logo da estreia não o impediu de vencer para chegar a mais pódios e ser tricampeão.

Entretanto, a Vicar, empresa organizadora da Stock Car, se juntou à equipe atual do piloto para uma surpresa. Nesta sexta-feira, Ricardo Maurício finalmente recebeu o troféu que simboliza a primeira marca na maior modalidade do automobilismo brasileiro.

Diretamente das mãos da mulher, Flávia, e das filhas, Maria Clara e Maria Luiza, o troféu foi entregue no box da equipe, em Interlagos. A peça tem o desenho da pista em que a corrida ocorreu e inscrições com informações sobre a primeira etapa de 2004.

Aquela disputa abriu o campeonato e teve dois pilotos desclassificados, Cacá Bueno e Thiago Marques, ambos então competindo pela equipe Action Power. Giuliano Losacco (RC Competições) ficou com a vitória, enquanto Alceu Feldmann (RS Competições) foi o segundo. Com a punição, Ricardinho subiu para o terceiro lugar.

Depois de quase 20 anos de Stock Car, Ricardo Maurício soma 295 largadas, 35 vitórias, 86 pódios, 20 poles e 31 voltas mais rápidas, além dos títulos conquistados em 2008, 2013 e 2020. Nas duas últimas temporadas, ele foi o piloto com mais vitórias na categoria, com sete triunfos em 2021 e cinco em 2022.

AJUSATES

Ricardo Maurício volta às pistas, junto do restante do grid, neste final de semana. O piloto é o terceiro colocado no campeonato, com 34 pontos. Ele ficou em segundo na corrida 2 na primeira etapa, em Goiânia.

Para Interlagos, a asa traseira do carro de Ricardo Maurício será a mesma que foi utilizada em 2022, menor que a atual. A mudança desta temporada visa compensar a aderência dos novos pneus Hankook. Na terceira etapa, em Viamão (RS), a asa maior deve voltar para o carro de Ricardo Maurício.

“Nos primeiros treinos, meu carro não se comportou muito bem. Diferente de Goiânia, que colocamos carro na pista e ele era muito rápido. Aqui, no primeiro treino, tivemos um pouco de dificuldade. Agora, é trabalhar em cima do que temos. Torcer que o carro encaixe e possamos ter outro resultado parecido com Goiânia e estar no top 3?, avalia Ricardo Maurício sobre os treinos de sexta-feira.