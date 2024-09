STJD condena Inter por arremesso de sinalizadores no campo em clássico com o Grêmio - O Liberal

Esporte STJD condena Inter por arremesso de sinalizadores no campo em clássico com o Grêmio

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou o Internacional nesta sexta-feira à pena pecuniária de R$ 6 mil por incidente ocorrido no clássico com o Grêmio, em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Torcedores atiraram sinalizadores na área próxima aos reservas gremistas.

A partida, realizada no estádio Couto Pereira, em Curitiba, teve de ser paralisada aos 21 minutos do segundo tempo. A sessão foi julgada pela Segunda Comissão Disciplinar do STJD do Futebol.

O relator Luiz Gabriel pediu a condenação dos dois clubes e teve a companhia de Delmiro Dantas Campos Neto, presidente em exercício. No entanto, os auditores Felipe Rego, Ana Luiza Ralil e José Luiz Ferreira decidiram pela absolvição do Grêmio e condenação do Inter.

O dia foi movimentado no STJD. Vitória e Botafogo foram julgados por atraso no retorno para o segundo tempo em partida válida pela 16ª rodada do Nacional. O clube carioca vai pagar R$ 1 mil (atraso de 1 minuto) e a equipe baiana vai desembolsar R 2 mil (atraso de 3 minutos).

Expulso no duelo com o Cruzeiro, o zagueiro gremista Kannemann foi julgado por entrada violenta e absolvido. O Fluminense também escapou de punição após incidente relatado na súmula (um copo teria sido arremessado contra os atletas catarinenses) em duelo com o Criciúma.

Por fim, ABC e Remo acabaram punidos pela Terceira Comissão Disciplinar pela confusão generalizada que resultou na paralisação do jogo, válido pela 10ª rodada da Série C. As duas equipes foram multadas em R 10 mil e perda de um mando de campo. A decisão foi por maioria dos votos e cabe recurso do Pleno do STJD.

O tumulto aconteceu no estádio Frasqueirão, em parida realizada no dia 24 de junho. O duelo foi interrompido aos 31 minutos da etapa final. A Procuradoria enquadrou ABC e Remo por desordem na partida