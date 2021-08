Stephanie Balduccini, de 16 anos, alcança índice para o Mundial de Natação

Stephanie Balduccini conquistou, nesta quinta-feira, o título dos 100m livre com direito a índice para o Campeonato Mundial de Abu Dhabi e recorde brasileiro da categoria júnior 1, com o tempo de 53s71, na Arena ABDA, em Bauru. Foi o primeiro título de Troféu José Finkel da atleta de 16 anos, que já tem índice nos 200m medley.

“A natação é um esporte muito difícil. Não imaginava que conseguiria esse tempo. Estava bem nervosa antes da prova, mas deu tudo certo. Estou muito feliz com esse momento que tenho vivido”, disse Stephanie. Na versão masculina da prova, Gabriel Santos foi o único a nadar abaixo do índice para o Mundial em piscina curta com 46s78.

Nos 200m borboleta, índice em dose dupla. Giovanna Diamante, que já tinha a marca nos 100m borboleta, alcançou também nos 200m, com 2min08s23. Rafaela Raurich, que terminou a prova na terceira colocação, também alcançou índice com 2min09s71. A vice-campeã da prova foi a portuguesa Ana Monteiro, que atua pelo Flamengo.

No masculino, mais dois índices. Leonardo de Deus (1min52s33) e Vinicius Lanza (1min52s53) alcançam a marca necessária para o Mundial.

Nos 50m peito, Jhennifer Alves Conceição nadou para 30s19 e também colocou seu nome na briga por uma vaga no Mundial. “Tenho treinado mais para a piscina longa, então tenho algumas coisas para melhorar nessa prova em piscina curta, mas estou feliz com meu resultado. Quero baixar ainda mais essa marca para o Mundial”, disse Jhennifer. Entre os homens, Felipe Lima (26s02) e João Gomes Júnior (26s07) alcançaram índice.

Ao todo, serão 20 vagas distribuídas para o Campeonato Mundial de Natação (25m). As vagas serão definidas de acordo com as marcas obtidas pelos atletas em relação ao resultado da mesma prova no Mundial de 2018, em Hangzhou, na China. Portanto, apenas ao fim da competição serão definidos os nomes que irão para Abu Dhabi. A competição segue nesta sexta-feira com eliminatórias às 9h30 e finais às 17h30.

Atletas com índice até o momento Gabrielle Roncatto – 400m livre e 800m livre; Nathalia Almeida – 400m livre e 200m medley; Fernando Scheffer – 400m livre; Guilherme Costa – 400m livre e 1500m livre; Giovanna Diamante – 100m borboleta e 200m borboleta; Vinicius Lanza – 100m borboleta e 200m borboleta; Leonardo Santos – 100m borboleta e 200m medley; Felipe Lima – 100m peito e 50m peito; Caio Pumputis – 100m peito e 200m medley; Stephanie Balduccini – 200m medley e 100m livre; Viviane Jungblut – 800m livre; Gabriel Fantoni – 200m costas e 50m costas; Rafaela Raurich – 200m borboleta; Leonardo de Deus – 200m borboleta; Jhennifer Conceição – 50m peito; João Gomes Junior – 50m peito; Gabriel Santos – 100m livre; Guilherme Guido – 50m costas.